Zu viele Unfälle, zu viele Tote: Raser im Visier der Polizei

„Gut, was ihr da macht! Ihr müsstet viel öfter da sein.“ Ein Krautheimer Bürger zu den Polizisten

Wer nicht hören will, muss fühlen: Nach diesem Motto werden von der Polizei bayernweit Autofahrer ins Visier genommen, die sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten. Innenminister Joachim Herrmann hat entsprechende Kontrollen angeordnet: Insbesondere auf Landstraßen soll im Juli verstärkt geblitzt werden.

Der Grund ist die traurige Unfallbilanz: Fast zwei Drittel der Verkehrstoten in Bayern (614) kamen 2015 auf Landstraßen (393) ums Leben. Zu hohe Geschwindigkeit war dabei Todesursache Nummer Eins.

Unfallträchtiged Strecken

Die Polizeiinspektion Kitzingen hat mit einem speziellen Überwachungsprogramm auf die erschreckenden Zahlen reagiert – und „viel investiert“, wie Cordula Schmidt, die Leiterin der Inspektion, sagt. „Wir erheben zuerst die Unfallzahlen und konzentrieren uns dann auf die unfallträchtigsten Strecken.“

Das sei „Streckenbezogene Überwachung“, erklärt die Hauptkommissarin weiter. Ihr Kollege Werner Kraiß als zuständiger Sachbearbeiter hat eine solche Strecke herausgearbeitet. „Zwischen Obervolkach und Krautheim haben wir eine Anhäufung von Unfällen“.

Kontrolle per Laser

2014 seien es acht Unfälle mit Verletzten gewesen, 2015 fünf Unfälle. „Seit dort eine durchgehende Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 Stundenkilometern ist, gehen die Unfälle zurück“, so Kraiß.

Heute fährt er zusammen mit Kollege Norbert Müller nach Krautheim zur Laserkontrolle. Müller ist spezialisiert auf die Anwendung dieses Gerätes. In einer Obstbaumplantage baut er das Laserstativ auf und zielt auf die letzte Kurve aus Richtung Obervolkach. Er braucht nicht lange zu warten: Ein schwarzer BMW kommt flott aus der Kurve heraus.

Das Lasergerät zeigt 93 Stundekilometer an. Nach Abzug des Toleranzwertes (drei km/h) sind das immer noch 30 Sachen zu viel. Oberkommissar Kraiß steht schon auf der Straße und winkt den BMW in eine Straßenbucht. Der junge Fahrer weiß genau, dass er zu schnell war. Kraiß erklärt ihm den Verstoß und bietet ihm an, das Messprotokoll auf dem Display des Laser anzuschauen. Der Fahrer lehnt höflich ab.

Anhörung zur Sache

Was jetzt folgt ist Routine: Personalienaufnahme, Anhörung zur Sache – und schon kann der Mann weiterfahren. Die Sache bringt ihm eine Anzeige und einen Punkt im Verkehrsregister ein. Müller misst schon wieder weiter. Kaum ist sein Kollege mit der Sachbearbeitung fertig, ruft ihm Müller den nächsten Pkw zu, der zur Kontrolle ansteht.

Inzwischen hat sich der Polizeieinsatz in Krautheim herumgesprochen. Viele Einwohner pilgern zur Kontrollstelle und beobachten die Aktion. Die Reaktionen der Bürger sind durchgängig positiv. „ Gut, was ihr da macht! Ihr müsstet viel öfter da sein!“ ruft jemand den Polizisten zu.

Oft Beschimpfungen

Kraiß freut sich über solchen Zuspruch. „Nicht immer sind wir die Guten. Oft werden wir als 'Wegelagerer' oder 'Abzocker' beschimpft – von Fußgängern wie von Autofahrern. Wenn man den Leuten dann aber den Grund der Kontrollen erklärt, schaut die Sache bei den meisten ganz anders aus“, erzählt er.

Nach einer Stunde ist Kontrollende. Sechs Autos wurden beanstandet – alle mit Übertretungen zwischen 20 und 45 Stundenkilometern. In letzterem Fall ist sogar ein Fahrverbot angesagt. Mittlerweile berichtet ein Radiosender in seinen Verkehrsnachrichten von einer „Radarfalle“ zwischen Volkach und Gerolzhofen.

Hinweis im Radio

Die Polizisten schmunzeln darüber. Oftmals bleibt dieser Hinweis länger im Programm als die Kontrolle dauert – und die Autofahrer halten sich exakt an die Geschwindigkeitsbegrenzung. „Auch ein positiver Effekt“ findet Werner Kraiß. Hoffentlich tritt er möglichst oft auf – und nicht nur im Juli.