Zeugen gesucht: Unbekannte haben Geldautomat in Unterfranken gesprengt

In den frühen Morgenstunden am Dienstag haben laut Polizei Unbekannte einen Geldautomaten in Geiselwind gesprengt. Nach der lebensgefährlichen Aktion türmten die Unbekannten mit Bargeld im fünfstelligen Bereich.Gegen 5 Uhr morgens entdeckte eine 22-Jährige auf ihrem Weg zur Arbeit den stark beschädigten Geldautomaten und informierte die Polizei in Kitzingen. Schnell waren Streifenwagen der umliegenden Dienststellen vor Ort.Wie sich herausstellte, waren wohl mehrere Täter an der Sprengung des Automaten in der Straße "Am Traubenberg" beteiligt. Anschließend sind die Täter samt der Beute geflohen. Die Kripo Würzburg hat jetzt die weiteren Ermittlungen übernommen.Unverzüglich wurde eine Großfahndung mit mehreren Polizeistreifen ausgelöst.Diese verlief bisher allerdings ergebnislos. Am Tatort selbst hat noch in den Morgenstunden die Kripo Würzburg die weiteren Ermittlungen übernommen. Wer sachdienliche Hinweise, vor allem zur Identität der Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 bei der Kripo in Würzburg zu melden.