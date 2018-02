Zeitdruck beim Kindergartenbau

Das Dach ist mittlerweile abgedeckt, das Haus entkernt. Noch in dieser Woche soll das ganze Gebäude fallen. Dann kann es losgehen mit dem Bau des neuen zweiten Kindergartens in Iphofen – später als erhofft. Aber laut Bürgermeister Josef Mend immer noch zeitig genug, um wie geplant bis zum April 2018 fertig zu werden.

Bürgermeister besteht auf die Einhaltung des Zeitplans

Gegenüber den beteiligten Firmen sah sich die Stadt zuletzt veranlasst, ein paar klärende Worte zu sprechen. Man habe sie zum „Rapport“ bestellt und auf Einhaltung des Zeitplans gepocht, sagte Mend am Montagabend dem Stadtrat. Als der Mieter des Hauses an der Ecke Manegold-/Schützenstraße im September mit Verspätung ausgezogen war, ließ die Abbruchfirma auf sich warten. Probleme gibt es offenbar auch mit der Zimmerei, die den neuen Kindergarten in Holzbauweise errichten soll. Sie versuche Zeit zu schinden, so Mend. „Aber wir bestehen darauf, dass der Kindergarten bis März/April nächsten Jahres fertiggestellt ist.“

Bis dahin behilft sich die Stadt mit einer Übergangslösung: Um die nötigen Krippenplätze zur Verfügung zu stellen, stehen seit September Wohn-container, ausgestattet mit Spielzeug und Mobiliar, vor dem Kindergarten am Stadtgraben. Der auf gut eineinhalb Millionen Euro kalkulierte Neubau ist für 28 Krippen- und 25 Gruppenplätze ausgelegt. Das zur Unsitte gewordene Parken rund um den Eingang soll künftig mit Pollern verhindert werden. Auf der Zufahrt von der Schützen- in die Manegoldstraße soll eine Einbahnregelung gelten, um die Sicherheit zu erhöhen. Parkmöglichkeiten gebe es neben der Karl-Knauf-Halle zur Genüge. Eine angrenzende Wiese will die Stadt mitpachten, um dort ein großes Spielschiff für Kinder aufzustellen.

Arbeit an einem Konzept für den Waldkindergarten

Mend stellte auch klar, dass weiter am pädagogischen und räumlichen Konzept für einen Waldkindergarten gearbeitet werde. Im Juli besichtigte der Stadtrat einen möglichen Standort oberhalb des Wertholzplatzes. Er ist über die Straße von Iphofen nach Birklingen mittels eines befestigten Wegs auch im Winter gut erreichbar. Ein Gespräch mit dem in diesem Bereich aktiven Jagdpächter habe keine Schwierigkeiten für den Standort ergeben.