Zahltag für Knecht und Magd

Der 2. Februar. Maria Lichtmess. Der Tag, an dem die Kinder „verschachert“ wurden. Herbert Rühl drückt es drastisch aus. Denn in seinen Augen war man mit 13 Jahren noch viel zu jung, um als Knecht oder Magd auf einen fremden Hof geschickt zu werden. Doch genau das war früher in der Landwirtschaft ganz normal.

Maria Lichtmess ist der 40. Tag nach Weihnachten. Kirchlich gesehen noch heute ein bedeutungsvoller Tag. Gottesdienste finden statt, Kerzen werden geweiht, in vielen Gemeinden auch der Blasiussegen gespendet, der sich auf den darauffolgenden Tag, den 3. Februar, bezieht. Christbäume werden aus den Kirchen geräumt, die Krippenfiguren eingepackt. Die Weihnachtszeit ist endgültig vorbei.

In der Landwirtschaft dagegen hat der Tag viel von seiner Tradition verloren. Lichtmess war einst der Tag, an dem der Jahreslohn an Knechte und Mägde ausgezahlt wurde – ganz früher in Naturalien, später in Geld. Doch auch als die Bezahlung dann monatlich erfolgte, blieb das Datum wichtig, denn am 2. Februar wurden die Dienstverträge für Mägde und Knechte verlängert oder neu geschlossen. Damit war Lichtmess auch der Tag, an dem bestimmt wurde, auf welchem Hof die Kinder, die aus der Schule kamen, nach dem Ende des Schuljahres – damals an Ostern – arbeiten würden.

Oft aus armen Verhältnissen

Etwa 13 Jahre alt waren die Jungen und Mädchen, wenn sie ihren Dienst als Knecht oder Magd an einem fremden Hof antraten. „Viel zu früh“, findet Herbert Rühl. „Da gab es viele Tränen, das Heimweh war groß.“ Schließlich konnte man höchstens ab und an mal am Wochenende nach Hause. Weil die Höfe oft weiter weg waren und man nur ein Fahrrad hatte – wenn überhaupt. Und weil es auf den Höfen viel zu tun gab.

Knechte und Mägde wurden meist Söhne und Töchter aus ärmeren Verhältnissen, deren Eltern nicht das Geld hatten, sie zu einem Lehrbetrieb wie Schlosser oder Wagner, Schreiner, Schuster, Sattler, Schneider zu schicken. „Die Armen konnten sich das nicht leisten“, sagt Herbert Rühl. Der heute 77-Jährige stammt aus einem für damalige Verhältnisse recht großen Hof im Geiselwinder Ortsteil Wasserberndorf. Als er noch klein war, hat dort immer ein Knecht gearbeitet, erinnert er sich. Bis er selbst aus der Schule kam und mit anpacken konnte – dann musste er die Arbeit übernehmen. „Danach hatten wir keinen Knecht mehr.“ Dafür aber blieb ihm selbst der Einsatz auf einem fremden Hof erspart, er durfte zuhause bleiben.

Seiner Mutter ging es noch anders, sie musste mit 13 zu einem anderen Bauern in Dienst gehen, wenn auch nur wenige Kilometer entfernt. Oft hat sie ihrem Sohn von der damaligen Zeit erzählt. Von den warmen Sommermonaten zum Beispiel, in denen sie um halb vier in der Früh aufstehen musste, um die Kühe zu melken und zu versorgen. Um 7 Uhr ging es dann schon zum Mähen auf die Wiese. Später am Tag wäre das Gras zu trocken gewesen. „Meine Mutter hat erzählt, dass sie manches Mal fast eingeschlafen ist unter der Kuh, weil sie so müde war.“

Das Leben von Knechten und Mägden war hart. Sie mussten Bauer und Bäuerin bei vielen Arbeiten unterstützen oder sie teilweise auch ganz übernehmen. Sie arbeiteten mit Ochsen und Pferden auf den Feldern, übernahmen Transportarbeiten, brachten Mist und Jauche aus, die Ernte und das Holz ein und halfen im Stall. „Das Melken von Hand war schwer, da haben einem die Arme weh getan“, erinnert sich der 77-Jährige. Besen binden, Körbe flechten, all dies war früher Männerarbeit.

Arbeit mit Familienanschluss

Im Stall und beim Melken packten auch die Mägde mit an, ebenso auf den Feldern und Wiesen. Sie halfen beim Wäschewaschen, im Haushalt und bei der Kinderbetreuung, bauten Gemüse und Salat an. Auch das Brot wurde selbst gebacken. „In den gemauerten Backofen passten zwölf Laibe a vier Kilo. Die haben dann zwei, drei Wochen gereicht“, erzählt Rühl.

Mussten die Rüben- und Kartoffeläcker gehackt und von Unkraut befreit werden, dauerte das oft mehrere Tage. Die ganze Familie stand mit auf dem Feld. Rühl erinnert sich noch heute an manche verregneten Jahre, in denen das Unkraut besonders schnell wuchs: „Wenn wir mit dem Feld fertig waren, mussten wir schon wieder von vorne anfangen.“

Gemeinsam arbeiten bedeutete damals auch gemeinsam leben. „Die Arbeitskräfte hatten immer Familienanschluss“, so der Landwirt. Sie hatten ein Zimmer im Haus, saßen beim Essen mit am Tisch, bekamen jedes schöne, aber auch jedes unschöne Ereignis im Haus mit. „Wenn man Pech hatte, hat der Knecht am Samstag im Gasthaus vom Ehekrach erzählt. Das war dann schon peinlich.“

Mehrere Jahre hat seine Mutter auf dem fremden Hof gearbeitet. „Sie hat zehn Mark im Monat verdient, 120 Mark im Jahr, hat sehr sparsam gelebt und manchmal ein bisschen was von ihren Eltern gekriegt“, weiß Herbert Rühl aus Erzählungen. Investiert habe sie den Lohn in ein Fahrrad. 120 Mark habe auch das gekostet, einen ganzen Jahreslohn also. Bis Anfang 20 war Rühls Mutter fort von daheim, dann kehrte sie zurück, übernahm den elterlichen Hof, heiratete einen jungen Mann aus dem Ort. Selbstverständlich war das nicht. Vor allem, wenn die Leute aus besonders ärmlichen und kinderreichen Verhältnissen kamen und nicht genug Geld verdienten, um eine Familie ernähren zu können. „Manche waren bis zu ihrem 65. Lebensjahr Knecht oder Magd.“

Herbert Rühl hat den Hof von seinen Eltern übernommen, doch in all den Jahren seit seiner Kindheit war nie mehr ein Knecht dort im Einsatz. Die Arbeit im Stall und auf dem Feld hat sich verändert, immer mehr Maschinen kamen zum Einsatz, übernehmen die schwere Arbeit. Heute sind Knecht und Magd fast vergessene Berufe. Und Maria Lichtmess in der Landwirtschaft ein Tag wie jeder andere.