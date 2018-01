Würdigung einer zeitlosen Frau

Sie ist vor 150 Jahren gestorben. Ihre Werte, ihre Bemühungen, ihr Streben sind so aktuell wie damals. Zum Gedenken an Antonia Werr werden in diesem Jahr verschiedene Veranstaltungen organisiert. Schauspieler und Autor Markus Grimm hat eigens ein Buch und ein Theaterstück geschrieben. Titel: Seelenfreundschaft.

Schwester Dr. Katharina Ganz ist die Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen. Und sie hat großen Respekt vor der Lebensleistung der 1868 verstorbenen Ordensgründerin. Was die beiden Frauen vereint: Die Wertschätzung für und die Achtung vor anderen Menschen. „Antonia Werr hat immer mit der Menschenwürde argumentiert“, erklärt die Generaloberin. „Und natürlich mit der Menschwerdung Gottes.“ Daraus ist ihr soziales Engagement erwachsen. Ein Engagement, das 15 Jahrzehnte überdauern sollte.

156 Schwestern der Oberzeller Franziskanerinnen leben und arbeiten in Deutschland, Südafrika und in den USA. In den fränkischen Einrichtungen des Klosters sind rund 260 Mitarbeiter beschäftigt. In Würzburg unterhält die Antonia- Werr-Zentrum-GmbH Alten- und Pflegeheime, in St. Ludwig finden traumatisierte Mädchen und junge Frauen ein Zuhause. Die Weichen für diese karitative Hilfe wurden an Pfingsten 1855 gestellt.

Mit vier Helferinnen eröffnete Antonia Werr im so genannten Schlösschen von Oberzell ein Haus, um strafentlassene Frauen zu resozialisieren. Nach und nach wuchs die Einrichtung. „Wo die Hilfe am dringendsten war, wo alles verloren zu sein schien, da war Antonia Werr“, sagt die Generoberin. Zwangsprostituierte, Geschändete und Verarmte: In ihrer Einrichtung konnten die jungen Frauen neue Hoffnung schöpfen. Ihr Hilfsansatz war vom christlichen Wertekanon geprägt und ist auch heute noch modern: Keine Stigmatisierung, ein systemischer Blick fürs soziale Umfeld. „Sie hat schon früh den Teufelskreislauf beschrieben, der entstehen kann, wenn Gewalt und Missachtung in den Familien zur Norm geworden sind“, erklärt Schwester Katharina Ganz, die sich intensiv mit der Geschichte der Ordensgründerin beschäftigt hat. Ein ausführlicher Briefwechsel Antonia Werrs mit dem Münchner Staatsrat Maximilian Freiherr von Pelkhoven half ihr dabei genauso wie die erhaltenen Jahresberichte für den damals gegründeten Johanniszweigverein, der das Kloster finanziell unterstützte und Klienten vermittelte – meist aus den Frauengefängnissen in Würzburg und Ebrach. Zwei Jahre vor der Ordensgründung reist Antonia Werr nach München und begegnet dort dem Staatsrat von Pelkhoven. „Ein unwahrscheinlicher Glücksfall für die Gründung des Oberzeller Konvents“, sagt Markus Grimm. „Und der Beginn einer wundersamen Seelenfreundschaft.“ Etwa 250 Briefe gehen zwischen Würzburg und München hin und her. Von tiefen Reflexionen spricht die Generoberin. „Sie haben sich ihre Gedanken zum Leben erzählt.“ Das weist trotz der unterschiedlichen Voraussetzungen – Antonia Werr stammt aus einfachen Verhältnissen, ist gesundheitlich labil, während Freiherr von Pelkhoven wohlhabend, einflussreich und kerngesund ist – Parallelen auf: Am Tag von Antonia Werrs Geburt wurde ihr Vater beerdigt. Ihre fünf Schwestern starben alle vor ihr. Staatsrat von Pelkhoven betrauerte den Tod von zwei Frauen, zwei seiner vier Kinder starben im Säuglingsalter.

„Auf Anhieb entstand eine besondere Freundschaft“, sagt Grimm. Aus der Sicht von Freiherr von Pelkhoven wird Grimm in seinem neuen Solostück auf die Gründungszeit des Ordens und die ersten Jahre voller Zweifel und Aufbruch zurückblicken. Sein Ziel? „Ich will den Zuschauern das Bild zweier Menschen präsentieren, die etwas Neues auf die Beine stellen wollten. Und das in einer Zeit der sozialen Verwerfungen, in der Frauen keine Stimme, geschweige denn eine Lobby hatten.“

Die Aufnahme in das neu gegründete Ordenshaus geschah nur auf freiwilliger Basis der Mädchen und Frauen. Es gab eine klare Tagesstruktur, ein langsames Heranführen an einfache Arbeiten im Garten oder in der Küche und ein demokratisches Belobigungssystem, das Mitte des 19. Jahrhunderts schon beinahe revolutionär modern war. Das Ziel lautete – übersetzt in die Sprache der Gegenwart: Die jungen Frauen fit für den Arbeitsmarkt machen. „Natürlich hat das nicht bei allen geklappt“, sagt die Generaloberin. Aber viele fanden nach der Ausbildung im Kloster eine Anstellung als Haushaltshilfe. In Zeiten der Industrialisierung und Massenverelendung alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Mit seinem Ein-Mann-Stück und seinem Roman will Markus Grimm eine Ahnung für das Lebensgefühl in dieser Zeit vermitteln. „Einen Verständnisgewinn für das Menschliche ermöglichen“, wie er sagt. Idealerweise stellen die Zuschauer und Zuhörer dabei einen Bezug zur Gegenwart her. Denn das ist Markus Grimm nach seinem intensiven Studium des Lebens und Wirkens von Antonia Werr klar: „Menschen wie sie sind zeitlos.“