Wraps, Hot Dogs und Pasta aus dem Laster

Der Start für den Foodtruck-Summer des Kitzinger Stadtmarketingvereins war ein Erfolg. Vor allem mittags und abends bildeten sich Schlangen vor den vier Foodtrucks auf dem Weinfestgelände am Main, teilt Claudia Biebl vom Stadtmarketingverein (STMV) mit

Mit den Foodtrucks holte der Verein einen Trend nach Kitzingen. In Amerika stehen die umgebauten Laster, in denen gekocht wird, in den Großstädten fast an jeder Ecke. In Deutschland dagegen sind Foodtrucks noch recht neu.

Eine Belebung des Mainufers und gleichzeitig ein abwechslungsreiches Essensangebot, das war die Motivation des STMV hinter der spontan auf die Beine gestellten Aktion auf dem Weinfestgelände.

In der Mittagspause nutzen viele die Gelegenheit mal was anderes zu essen und nach Feierabend lockte neben dem Essen der schöne Platz die Besucher. Für Abwechslung auf dem Teller sorgten Burger, Hot Dog, Pasta, Salate, Wraps und Smoothies.

Der nächste Foodtruck-Summer am Main findet am Donnerstag, 25. August, von 11 bis 20 Uhr statt.