Wolle mer se weiter reilasse?

Eine große Gaudi gab die erste Prunksitzung im Sportheim des SV/DJK Sommerach ab. Die Moderatoren Thomas Hauck und Christa Kauppert führten durch einen lustigen Abend, während das Publikum, besonders der Damentisch aus Schwarzenau, die Auftritte genoss und teilweise in frenetischen Jubel verfielen.

Was die Sommeracher so bewegt, erzählten Christa Kauppert und Sabine Pfeufer bei ihrem Bühnen-Dialog. Sie fabulierten auch über das derzeit alles überlagernde Flüchtlingsthema: So sollten ihrer Meinung nach die Sommeracher aufpassen, „dass Oardum uns nicht in der Einwohnerzahl auf einen Schlag überholt“, da im benachbarte Nordheimer eine Großunterkunft für Asylbewerber eingerichtet wird. Andererseits hegten die närrischen Tanten auch die Befürchtung, dass die Asylbewerber ein zweites Mal flüchten könnten – aus Nordheim.

Henkes Silberhochzeit

Die beiden närrischen Frauen traten als Ordner auf und thematisierten die Silberhochzeit von Bürgermeister Elmar Henke. Freilich sei er nicht so lange mit seiner Frau verheiratet, sondern mit dem Rathaus, in dem er erst als Stellvertreter und dann als Bürgermeister seit 25 Jahren wirkt. Ordnerin Christa erzählte schließlich aus ihrer eigenen Ehe, die sie jetzt als GmbH angemeldet habe. GmbH deshalb, weil ihr Göttergatte den ganzen Tag fordere: „Geh mal, mach mal, bring mal und hol mal“.

Thomas Hauck stieg als „Summerier Verkehrscop“ auf die Bühne und bekrittelte, dass die Touristen am liebsten noch in den Gastwirtschaften parken würden. Er plädierte dafür, den Verkehr zu selektieren und Schranken zu montieren, um den „Touris“ den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Die Herren des Schwarzenauer Männerballetts präsentierten sich als Gangster und bewiesen Kreativität bei ihrer Show „Der Schwarzenauer Supernarr“ und mimten DSDS nach. Dafür hatten sie Bruce Darnell und Dieter Bohlen eingeflogen, aus sich aus dem als dritte Jurorin auf die Bühne holten. Der Dieter beschied frech wie im Fernsehen „dass diese Sommeracher absolut talentfrei sind“, später vergab die Jury Höchstnoten für die Zaunerer „Markus & Markus“.

Lachsalven forderten Heike Prestele und Sandras Endres bei ihrem Sketch heraus. Während sich die feine Damen Heike im Gesicht puderte, schmierte sich die hemdsärmelige Sandra Rama ins Gesicht. Als die Heike ihre Frisur mit entsprechenden Bürsten stylte, zückte der Trampel Sandra die Klobürste Richtung Haare.

Schunkeltouren heizten die Stimmung weiter an und einige Ensembles verdienten sich mit Tanzeinlagen viel Applaus. Wer die erste Prunksitzung verpasst hat, bekommt eine zweite Chance die Auftritte zu erleben: am kommenden Samstag um 19.30 Uhr im SV/DJK-Sportheim.

Fastnachter des SV/DJK

Kinderballett: Linda Wirsching, Franziska Karl, Lena Heusing, Nele Becker, Trainerin Nicoala Steffen, Bütt: Sandra und Heike (Sandra Endres und Heike Prestele), Thomas Hauck, Diamonds-Garde Marie-Christin Kaufmann, Nicola Steffen, Sophie Schreier, Anna Schmitt, Vera Pickel, Pauline Breitschof, Trainerinnen Linda Hümpfner und Katharina Kauppert, Alte-Herren-Fußballer Rene Prestele, Karl-Heinz Karg, Michael karg, Roman Mangold, Andreas Karl, Andreas Drescher, Klaus Heinrich, Stefan Helbig, Männerballett Sommerach: Manuel Then, Maximilian Pfaff, Simon Then, Tobias Kauppert, Benedikt Jakob, Thomas Kohl, Philipp Mangold, Daniel Utz; außerdem das Männerballett aus Schwarzenau.