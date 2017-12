Wohin an Pfingsten? Unsere Veranstaltungsvorschau

DETTELBACH

Roots Rock: Mo., 15 Uhr, Bernd Rinser spielt Folk & Blues, Main-Street-Café, Hans-Kleider-Straße 2.

DETTELBACH-BIBERGAU

Pfingstweinfest: Sa. u. So., jeweils ab 18 Uhr Festbetrieb, So., ab 19 Uhr Openair mit der Band Junkie Jukebox, Weinbau Schinhammer, Lindenstraße 8.

GEISELWIND

Trucker- & Country-Festival: Sa.-Mo., ab 10 Uhr, Show-Trucks, Musik, Händlermeile u.v.m., Infos: www.truckerfestival-geiselwind.de

IPHOFEN-MÖNCHSONDHEIM

Zeitreise in die Vergangenheit: Sa., 13.30-14.30 Uhr, kostenlose Themenführung, nur Museumseintritt, Kirchenburgmuseum, Kirchstraße 5.

KITZINGEN

Jorinde & Joringel im Papiertheater: So., 17 Uhr, frei nach dem Grimm'schen Märchen, Musik: Julia Rosenberger, Harfe; ab 8 Jahren, Infos: www.papiertheater-kitzingen.de, Grabkirchgasse 4.

Führung

Führung durch das Fastnachtmuseum: So., 15 Uhr, Museumseintritt, Führung kostenfrei, Luitpoldstr. 4.

Stadtführung: Sa. u. So., 11-12 Uhr, 2,50 Euro, Treffpunkt: Touristinfo, Schrannenstraße 1.

Weltklassik am Klavier: Sa., 17 Uhr, Johann Blanchard spielt Werke von Bizet, Debussy und Cecile Chaminade, Karten: 20/15 Euro (Jugendliche bis 18 Jahren frei) unter (02 11) 9 36 50 90 oder per E-Mail an info@weltklassik.de, Etwashausen, Seiler Pianofortefabrik, Schwarzacher Straße 40.

Konzert für Saxophon und Klavier: Sa., 19 Uhr, duo pianophon (Claudia Seidl/Saxophon, Burkard Lutz/Klavier); Werke von Bach, Corelli, Haydn, Mendelssohn Bartholdy; Eintritt frei, Paul-Eber-Haus, Schulhof 1.

Standkonzert: So., 11-12 Uhr, Kolping Musikcorps, Gartenschaugelände, Stadtbalkon.

MARKTBREIT

Kulturzeichen 2017: Sa., 18 Uhr, Eröffnung in der Rathausdiele; Kunstschiff Arte Noah (Anlegestelle): Sa., 14-18 Uhr, So., 10-18 Uhr, Ausstellung „Vernähte Orte“, Sa., 19.15 u. 20.15 u. 21.

15 Uhr, Konzert und Rezitation, Andrés Bertomeu (Glasharfe), Pauline Füg (Lyrik), So., 11.30., 13.30, 14.15 Uhr, „Acqua Alta“ – Sound-Mundakrobatik-Show mit dem Duo „Acoustic Instinct“, 15.30 Uhr, Human Beatboxing Workshop für Jugendliche ab 13 Jahren; Museum Malerwinkelhaus: Sa., 19.30 Uhr, So., 15 u. 16 Uhr, Führung durch die Ausstellung „Frauenzimmer“; Treffpunkt „Alter Kranen“: Sa., 20 Uhr, So., 14.30 u. 16.30 Uhr, Stadtführung, So., 15.30 Uhr Führung entlang der „Lebensader Main“.

KIRCHSCHÖNBACH

Rosenwochen im Rosengarten: Sa., 9-17 Uhr, So., 13-17 Uhr, Bergweg 3, Infos: www.rosengarten-kirchschoenbach.de.

MÜNSTERSCHWARZACH

Chorkonzert: Musik: Sa., 18 Uhr, Mitwirkende: Männerchor, gemischter Chor, „Main Xang“, „Song of Joy“, Chorgemeinschaft Schnaittach, Egbert-Gymnasium, Schweinfurter Straße 40, Aula.

NORDHEIM

Kulturzeichen 2017: Ausstellung „Stadt – Land – Fluss“ mit Seidenbildern von Barbara Alfen, Werkstatt Galerie, Sommeracher Straße 2. Weinwandertage: Sa. u. So., jeweils 11 Uhr, Weinbergsführungen und Picknick, Sa., 17 Uhr After-Walking-Party, Streckenlänge ca. 6 km, Start: Weingut Glaser, Sommeracher Straße 42 im Weinberg.

RÖDELSEE

Schloss- & Kirchenführung: So., 15.30 Uhr, Treffpunkt am Brunnen vor der St. Michaelskirche, Schwanberg.

SEINSHEIM

Pfingstweinfest: Sa. bis Mo., Sa., 19.45 Uhr Großlangheimer Musikanten; So., 10.30 Uhr, Weinfestgottesdienst, Rodheimer Musikanten, Die Zeubelrieder; Mo., Einersheimer Musikanten, 19 Uhr, Blaskapelle Altmannshausen, Festplatz am Sportplatz.

SOMMERACH

Pfingstweinfest: Sa. bis Mo., Sa., 20 Uhr, Salsa Verde; So., 11.30 Uhr Jazzfrühschoppen mit Musikstundenten, 15 Uhr 4Tex, 19.30 Uhr Monkeyman Band; Mo., 11.30 Uhr Red Pack, 17.30 Uhr Funk Agreement, Weinreich.

VOLKACH

Sommer-Serenade: So., 20.30 Uhr, „From Latin to Broadway“, Symphonisches Blasorchester der Musikschule der Stadt Volkach & Kabarettist Volker Heißmann, Marktplatz. Jazzfrühschoppen auf Schloss Hallburg: So., 11 Uhr, No Nonsense Band, Swing, Traditional Jazz. Mo., 11 Uhr, Ed Sperber & Ball Bearing Band, Swing, Dixie, Blues.

VOLKACH-GAIBACH

Pfarr- und Kindergartenfest: Sa., 14.30 Uhr Spiel der Kinder, bei schlechtem Wetter im Feuerwehrhaus.

WIESENTHEID

Königsproklamation: Sa., 17 Uhr, Schützenhaus.