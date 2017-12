Wohin am Wochenende?

Castell

Grafschaftskirche: So., 17 Uhr, Casteller Musiktage: Kammerkonzert, Trio Condimento (Violine, Violoncello, Klavier), Werke von Haydn, Mendelssohn und Schubert, Karten: an der Abendkasse.

St. Johanniskirche: Sonntag, 17 Uhr, das Klavier Trio Condimento mit Anna Wiedemann (Violine), Jaromir Kostka (Violoncello) und Jonas Gleim (Klavier) spielt Werke von J. Haydn (Zigeunertrio), F. Schubert (Triosatz Es-Dur D 897 Notturno) und F. Mendelssohn Bartholdy (Klaviertrio d-Moll op. 49). Die Musiker haben bereits zahlreiche Preise errungen und sind seit 2016 Stipendiaten der Stiftung „Yehudi Menuhin – Live Music Now“. Karten (15, ermäßigt 10 Euro) gibt es unter office@castell-kulturgemeinde.de oder an der Abendkasse.

DETTELBACH

Main-Street-Café, Hans-Kleider-Str. 2: Sa., 20 Uhr, Mr. Fingers and the Shifters, Sounds der 40ies und 70ies.

Natur- und Wanderfreunde: Sa. u. So., 8 Uhr, Wanderung in Röttenbach, Abfahrt ab Raiffeisenbank (Selbstfahrer oder Fahrgemeinschaft).

Geiselwind

EventZentrum Strohofer, Scheinfelder Str. 15-23: Sa., 13 Uhr, FEK9 - Monsterfestival, Festival für Deutschrock/Metal, Rock; Lordi, Kärbholz, Unantastbar, 9 mm Assi Rock, Onkel Tom, The O'Reillys & The Paddyhats, Rockwasser, Bad Jokers, Die Knappen, Neurotox, AGF Gewinnerband, Aftershowparty mit Böhse Bengelz.

Geiselwind-Füttersee

Kirchweih der Schützengesellschaft: Sa., 20 Uhr, Lucky Music, Schützenhaus. So., 10.30 Uhr Festgottesdienst, 14 Uhr Proklamation, anschl. Kirchweihumzug, 18 Uhr Alleinunterhalter Werner Bucher, Schützenhaus.

Iphofen

Tourist-Information, Kirchplatz 1: Sa., Einholen der letzten Fuhre mit Bremserfest.

IPHOFEN-Nenzenheim

Kirchweih: Fr.-Mo., 6.-9. Oktober. Beginn Fr., 17 Uhr, Schlachtschüsselessen im Feuerwehrhaus, ab 21.30 Uhr „Kerwafete“ mit Bar- und Discobetrieb. Sa., 15.30 Uhr Kirchweihbaumaufstellung am Marktplatz, ab 19 Uhr Tanz im Feuerwehrsaal. So., 10.30 Uhr Reinspielen der Kirchweih in der Dorfmitte, 13 Uhr Umzug und Predigt, ab 14 Uhr Festbetrieb am Fußballplatz. Mo., Schützentag: 13.30 Uhr Aufstellung zum Umzug, anschl. Festbetrieb im Schützenhaus, ab 18 Uhr Ausklang im Feuerwehrsaal.

KITZINGEN

NaturFreunde Unterfranken - Ortsgruppe Kitzingen: So., 8.45 Uhr, Bezirkswanderung auf dem Brönnhof bei Schweinfurt, Treffpunkt: Bleichwasen, Schlusshock: Distelstuben in Weipoltshausen, Infos: Tel. (0 93 21) 3 77 53 Barbara Ziegler-Kerzinger.

Tourist-Information, Schrannenstr. 1: Sa. u. So., 11-12 Uhr, Stadtführung durch die historische Altstadt, 2,50 Euro.

MARKTBREIT

Alter Kranen, Bernhard-Fischer-Str. 8: Samstag, 10.30-11.30 Uhr, Führung durch die historische Altstadt, Kosten 2,50 Euro.

Mönchsondheim

Kirchenburgmuseum: Am Sonntag, 8. Oktober, um 15 Uhr berichtet Museumsleiter Reinhard Hüßner über die Einführung der Reformation im Dorf Mönchsondheim. Der Vortrag ist Teil des Begleitprogramms zur aktuellen Sonderausstellung „Dorf im Umbruch – Die Reformation im ländlichen Mainfranken“. Der Bocksbeutel-Express 1 (ehemals Kirchenburg-Express) fährt am Sonntag um 10, 12 und 13.10 Uhr ab Iphofen Bahnhof, von Uffenheim aus startet die Buslinie um 10.50 Uhr. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos, nur der Museumseintritt ist zu entrichten. Treffpunkt ist vor Beginn an der Museumskasse.

Obernbreit

Bremserfest: Sa., 18 Uhr, BRK, Scheune in der Neuen Anlage (in der Nähe vom Gasthaus Schönblick); Erlös zu Gunsten des Dienstes „Helfer vor Ort“.

Münsterschwarzach

Abtei: So., 16 Uhr, Symphoniekonzert der Stuttgarter Philharmoniker, Leitung: Dan Ettinger, Symphoniekonzert, Werke von Strauss, Mozart und Dvorák, Karten: Tel. (0 93 24) 2 02 13 Klosterbuchhandlung.

VOLKACH

Marktplatzkonzert: So., 11-12 Uhr, Eintritt frei. Die Marktplatzkonzert-Herbstsaison der Touristinformation Volkacher Mainschleife geht an diesem Sonntag, 8. Oktober, mit einem Heimspiel für das Jugendblasorchester der Musikschule der Stadt Volkach zu Ende. Die Leitung hat Armin Stawitzki. Zum Finale werden der Volkacher Ratsherr, die Weinprinzessinnen Alina Wiederer (Volkach) und Anna Danzberger (Zeilitzheim) die Gäste willkommen heißen.

Museum Barockscheune, Weinstr. 7: Fr., 14-17 Uhr, Sa. u. So., 11-17 Uhr, Dauer- und Sonderausstellung.

Schloss Hallburg, Biergarten: So., 11.30-14.30 Uhr, Flying Jazzband, Zusatzkonzert bei schönem Wetter.

Volkach-Escherndorf

Festhalle, Bocksbeutelstr. 3: Sa., Weinherbst.

Wiesentheid

Am Samstag, 7. Oktober, gibt der Kitzinger Pianist Burkard Lutz um 20 Uhr wieder ein Solokonzert im Historischen Pfarrhaus in Wiesentheid. Auf dem Programm stehen laut Mitteilung Werke von Franz Schubert, Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart. Der Eintritt ist frei.