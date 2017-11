Wohin am Wochenende?

ALBERTSHOFEN

Brauchtumsverein: Bühne: Sa., 19 Uhr, So., 17 Uhr, „Ne Magge hat doch Jeder...“, Gartenlandhalle, Karten: Metzgerei Uhl, Tel. (0 93 21) 3 58 08, Fax 09321-35909 od. www.metzgereiuhl.de . Schützengesellschaft: Sa., Schützenumzug mit Oktoberfest und Königsproklamation, Umzug 18 Uhr Schützenhaus, 20 Uhr Schützenball.

DETTELBACH

Cineworld, Mainfrankenpark 21: So., 14 Uhr, „Amelie rennt“, in Anwesenheit der Drehbuchautorin Natja Brunckhorst.

IPHOFEN

Kirchweih: So., 11-18 Uhr, Wein-kulinarischer Spaziergang, Musikgruppen in der Altstadt, Bürgerschießen im Schützenhaus, Ausstellung, 18 Uhr Kirchweihkonzert in der Spitalkirche. Mittelwaldpavillon: So., 14-16 Uhr, Gästeführer berichten Interessantes und Wissenswertes über Flora und Fauna des Mittelwaldes, Wanderparkplatz, Birklinger Straße.

KITZINGEN

Deutsches Fastnachtmuseum, Luitpoldstr. 4: Fr., 18 Uhr, Ausstellungseröffnung: Morgenstreich, Bilder von Volker Glatz zur Basler Straßenfastnacht. Ausstellung geöffnet Sa., u. So., jeweils 13-17 Uhr. Papiertheater, Grabkirchgasse 4: Sa. u. So., 17 Uhr, Flussgeschichten, ab 8 Jahren, Reservierung unter Tel. (0 93 32) 86 92 od. www.papiertheater-kitzingen.de . Tourist-Information, Schrannenstr. 1: Sa. u. So., 11-12 Uhr, Stadtführung durch die historische Altstadt, 2,50 Euro. Villa Paganini, Moltkestr. 20 a: Sa., 19.30 Uhr, Glühende Geigenklänge, Florian Meierott (Geige), Jutta Müller-Vornehm (Klavier), Karten: Tel. (0 93 21) 9 27 99 66.

MARKTBREIT

Alter Kranen, Bernhard-Fischer-Str. 8: Führung: Sa., 10.30-11.30 Uhr, Führung durch die historische Altstadt, Kosten 2,50 Euro. Partnerschaftskomitee Marktbreit-Fléac: Sa., 19.30 Uhr, Chansonabend, Dany Tollemer (Gesang), Andreas Rüsing (Klavier), Rathausdiele, Marktstr. 4, Karten: Tourist-Info Marktbreit, (0 93 32) 59 15 95 oder an der Abendkasse.

PRICHSENSTADT

Westtor: Führung: Fr., 21.15 Uhr, Rundgang mit dem Prichsenstädter Nachtwächter, Martin Assel.

SULZFELD

Historisches Rathaus: Sa., 19 Uhr, Urban Brass, Kompositionen aus Romantik und Moderne, Arrangements von Bach und Gershwin. Karten: Tel. (0 93 21) 9 16 61 02.

VOLKACH

Marktplatzkonzert: So., 11-12 Uhr, Eintritt frei. Museum Barockscheune, Weinstr. 7: Fr., 14-17 Uhr, Sa. u. So., 11-17 Uhr, Dauer- und Sonderausstellung. Schloss Hallburg, Garten: Musik: So., 11.30 Uhr, Jazzfrühschoppen: Bourbon Street Five, New Orleans Jazz.

VOLKACH-ASTHEIM

Kartause, Kartäuser Str. 22: Fr., 20 Uhr, Bläserkonzert: Con brio, Werke von Mozart, Berger und Gouvy.

WIESENBRONN

Kirchweih: Fr., 19 Uhr, Wirtshaussingen, Sa., 15-18 Uhr, Feuerwehrkerm, 21 Uhr, Kirchweihtanz; So., 9 Uhr, Festgottesdienst, 13 Uhr, Umzug und Predigt.

WIESENTHEID

Kirchweih: Fr., 21 Uhr, Kirchweihparty; Sa., 14 Uhr, Kirchweihlauf; So., Kirchweihmarkt, 17 Uhr Country- und Linedance mit Nashville.