Wohin am Wochenende?

CASTELL

Casteller Orgelwoche: So., 20 Uhr, Luisa Rapa interpretiert Werke von Bach, Brahms und Reger, Grafschaftskirche.

DETTELBACH

Hofschoppenweinfest: Sa., 15 Uhr, Festbetrieb, 18 Uhr, Musik mit Sammy, So., 14 u. 17 Uhr, Kellerführungen, Weinbau Herbert Gehlen, Birklinger Hof 9.

GEISELWIND-GRÄFENNEUSES

Kirchweih: Sa., 20 Uhr, Kerwa-Tanz mit DJ Wiesel, Feuerwehrhaus.

Iphofen

Mittelwaldpavillon geöffnet: So., 14-16 Uhr, Gästeführer berichten Interessantes und Wissenswertes über Flora und Fauna des Mittelwaldes, Wanderparkplatz, Birklinger Straße Winzerfest: Sa., 19 Uhr Großlangheimer Musikanten, „Chillout im Schulhof“; So., 10 Uhr Festgottesdienst, 11.30 Uhr BigKitzBand, 14 Uhr Franconia Sextett, 14 Uhr Kinderprogramm, 18 Uhr, Blaskapelle Scheinfeld; Mo., 19 Uhr Würzbuam.

KLEINLANGHEIM-ATZHAUSEN

Sommerfest der Feuerwehr: Sa., 20 Uhr, Preisschafkopf; So., 11.30 Uhr Mittagstisch, 14.30 Uhr, Oldtimer-Rundfahrt.

MAINBERNHEIM

Stadtführung: Sa., 10.30 Uhr, Treffpunkt: Rathaus.

KITZINGEN

Klavierabend: Sa., 17 Uhr, Stephan Eitel spielt Brahms und Schumann, Eintritt frei, Spenden zugunsten von „Save the Children“, Etwashausen, Seiler Pianofortefabrik, Schwarzacher Straße 40. Livemusik mit RockRockSoul: Sa., 20 Uhr, Zeljko Bursac (Gitarre/Keyboard/Gesang), Mike Popp (Bassgitarre/Gesang), Paul Purkert (Schlagzeug/Gesang), Gasthaus Mainlust-Hafen 7, Floßhafenstraße. Musikalischer Frühschoppen: So., 11.15-14.15 Uhr, JazzTonix, Eintritt frei, Gartenschaugelände, Main Side Sommergarten beim Mehrgenerationenspielplatz. Nachbarschaftsfest: Sa., 11-17.30 Uhr, Bühnenprogramm, Soccerturnier, Info- u. Verkaufsstände, Mitmachaktionen, Verpflegungsstände, Weinfestplatz. Orgelmusik zur Marktzeit: Sa., 11 Uhr, Regionalkantor Christian Stegmann spielt eigene Improvisationen über fränkische Volkslieder, Eintritt frei, kath. Stadtkirche St. Johannes. Sommerfest: Sa., 14-17 Uhr, „Unsere Welt ist bunt“, Reiten, Fotobox, Tattoos, Blasrohrschießen, HipHop-Workshop, St. Martin-Schule, Sickershäuser Straße. Stadtführung: Sa. u. So., 11-12 Uhr, 2,50 Euro, Treffpunkt: Tourist-Information, Schrannenstraße. Straßenweinfest: Sa. bis Mo., So., 10.10 Uhr Gottesdienst, 16 Uhr Bernemer Berchzwetschgen; Mo., 19 Uhr Jet Set.

MARKTSTEFT

Konzert „Saitenspiel“: Sa., 19 Uhr, Alte und Neue Musik für zwei Gitarren, Laute und mehr; Kathrin Vogt, Michael Binder, Eintritt frei, St. Stephanskirche.

MÜNSTERSCHWARZACH

Theater am Egbert-Gymnasium: Sa., 19.30 Uhr, So., 18 Uhr, Sternenbote – Das Leben von Galileo Galilei als Musical, von Markus Binzenhöfer, Infos: Tel. (0 93 24) 2 02 60, Reservierung werktags 14-16 Uhr.

OBERNBREIT

„Heute Nacht schick' ich Dir einen Engel“: Sa., 19 Uhr, Konzert mit Liedermacherin und Sängerin Eva-Maria Klöhr; Michael Dorniak (Gitarre), Karten: Tel. (01 70) 5 15 11 15, E-Mail: post@evamariakloehr.de, ehemalige Synagoge, Kirchgasse 4.

RÖDELSEE

Wandern und Feiern auf dem Schwanberg: So., CSU-Familientag, Treffpunkt: 10 Uhr Elfleinshäusla; von dort Schnitzeljagd auf den Schwanberg; 12.30-18 Uhr Unterhaltung und Verpflegung am Keltenspielplatz, Möglichkeit zum Gespräch mit Anja Weisgerber; Kinderprogramm; bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Schlosspark (Feuerwehrgerätehaus) statt. Unterwegs auf der TraumRunde: Sa., 13-17 Uhr, geführte Wanderung mit Infos über Weinberge, Wald und Schwanberg; Treffpunkt: Elfleinshäusla, Anmeldung: Tel. (01 71) 6 50 07 39.

RÜDENHAUSEN

Kunst & Blasmusik beim Kleinen Weinfest: So., 11-18 Uhr, Ausstellung „Wirtshäuser und mehr“ mit Werken von Annadora Diller-Köninger, Blasmusik der Hoagascht-Musikanten, Weinkeller am Schloss, Schloßstraße 10.

STADTSCHWARZACH

Sommerserenade in Steinbrenners Skulpturenpark: So., 10.30 Uhr, Zariza Gitara, Gypsy-Musik aus Russland, „Sovnakaj pe tschar (Gold auf dem Gras)“, Karten: Tel. (01 70) 2 47 67 14 Theo Steinbrenner oder in der Galerie am Langen Wasen.

SEGNITZ

Genuss am Fluss: Sa., 18 Uhr Die Zeubelrieder, So., 9.30 Uhr, Gottesdienst, anschl. Festbetrieb, 13 Uhr, Kinderprogramm, 16 Uhr Willanzheimer Blasmusik.

SULZFELD

„Weingut erleben“: Sa., 22. Hausmesse mit anschließendem Konzert in den Weinterrassen, Weingut Paul Streng, Kitzinger Straße 11.

SEINSHEIM

Seefest und Weinparadiestriathlon: So., 10 Uhr, Gottesdienst, anschl. Weißwurstfrühstück; 12.30 Uhr Start Kindermannschaftstriathlon, 13.30 Mannschaften, 14.30 Uhr Einzelwettbewerb; Siegerehrung ca. 16.30 Uhr; Anmeldungen Tel. (0 93 32) 50 03 80, Tel. (0 93 32) 59 21 66.

SEINSHEIM-TIEFENSTOCKHEIM

Führung: So., 15-16.30 Uhr, Wo der Bartel nicht nur den Most holt, Kirchenburg.

SOMMERACH

Weinfest der Winzer „Stil & Faszination“: Sa., 16 Uhr, Jamniks Jazz Combo, 20 Uhr Oberspiesheimer; So., 11 Uhr, Frühschoppen mit der Musikkapelle Sommerach, 13.30 Uhr, Big Band Sound, 18 Uhr Ratsherrn-Musikanten.

VOLKACH

Jazzfrühschoppen auf Schloss Hallburg: So., 11 Uhr, Gonzos Dixie Combo, Swing, Dixie. Sommer-Open-Air: Sa., 20 Uhr, Helge Schneider, „240 Years of Singende Herrentorte“, Einlass 18.30 Uhr; So., 20 Uhr, Haindling, Sommerkonzert „35 Jahre Bühnenjubiläum“; Einlass 18.30 Uhr, Weinfestplatz.

WIESENTHEID

Allee-Weinfest: Sa., 19 Uhr Alegria; So., 11 Uhr Duo Korkenzieher, 18 Uhr Monkeyman Band; Mo., 19 Uhr Fun Music, Rehhäusergasse.