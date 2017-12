Wohin am Wochenende?

Abtswind

Wandern mit der Landrätin: So., 13-17 Uhr, ca. 8,3 km Streckenlänge, Treffpunkt: Feuerwehrhaus Abtswind, Anmeldung: Tel. (0 93 21) 9 28 11 04, -1107, E-Mail: tourismus@kitzingen.de

CASTELL

Casteller Landhaustage: Sa. u. So., 11-19 Uhr, Kunsthandwerk, Reitvorführungen, Modenschauen, Kellerführungen, Rahmenprogramm für Familien. 9 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei, Schlossgarten.

DETTELBACH

Tag der offenen Tür der Sing- und Musikschule: So., 14 Uhr Eröffnungskonzert, anschl. Beratungsgespräche u. Infos zum Instrumentalunterricht; 14.45-17 Uhr Präsentation der Instrumente u. Vorstellung Gesangsunterricht, Rudolf-von-Scherenberg Schule, Georg-Graber-Str. 2.

GROSSLANGHEIM

Krackenmarkt: So., 11-18 Uhr, Produkte von Selbstvermarktern, Kunst und Handwerk, buntes Rahmenprogramm, Schlosshof.

KITZINGEN

„Die kleine Hexe“ im Armin-Knab-Gymnasium: Sa., 19 Uhr, So., 15 Uhr, Unterstufentheater, Eintritt frei, Kanzler-Stürtzel-Straße 15. Forum junger Musiker: Sa., 19.30 Uhr, Kammermusik von Klassik bis Pop; Mitwirkende: Concert-Band der Realschule Kitzingen, Vororchester der Musikschule der Stadt Kitzingen sowie Solisten, Eintritt frei, Sparkasse Mainfranken, Herrnstraße 10, Konzertsaal. Kitzinger Stadtfest: Sa., 10-0.30 Uhr, So., 11-20 Uhr, VR-Bonus-Lauf, Musik, Sportangebote, Klaviernacht, verkaufsoffener Sonntag; weitere Infos zum Programm: www.kitzingen-kanns.de. Orgelmusik zur Marktzeit: Sa., 11 Uhr, Johannes Feller spielt Werke von Bach, Widor, Eigenimprovisationen, Eintritt frei, kath. Stadtkirche St. Johannes.

MARKTBREIT

Marktbreiter Altstadtgenuss: Sa., 10.30 Uhr Stadtführung (ca. 2 Std., Kosten 4,50 Euro), 13 Uhr Wengert's Musikanten, 17 Uhr Orientalische Tänze zum Kaffee, 18 Uhr „The Jam“; So., 11 Uhr Matinee mit dem Vokalensemble „Kreuz und Quer“, 12 Uhr Musikschule Marktbreit und Umgebung, 15 Uhr Geiger Florian Meierott, 18 Uhr Benefiz-Abschlusskonzert in St. Nikolai; an beiden Tagen Markttreiben. Benefizkonzert: So., 18 Uhr, zugunsten der Mukoviszidose Selbsthilfegruppe Unterfranken; Kammerorchester der Bundespolizei München spielt Mozart, Hummel, Bizet, Mendelssohn-Bartholdy; Kirche St. Nikolai, Karten 15 Euro: Touristinfo, Tel. (0 93 32) 59 15 95, touristinfo@marktbreit.de.

NORDHEIM

57. Nordheimer Weinfest: Sa., 13.30 Uhr, Hie & Hah, 15 Uhr, Boulevard Ensemble, 19 Uhr, Die Original Frankenbläser; So., 11 Uhr, Mittagstisch, Musikkapelle Nordheim, 14-16 Uhr, Familientag, erm. Fahrpreise, 14-17 Uhr, drei Shows von Varietékünstler Schenk, 17 Uhr, Mambo Cats, Festplatz, Kastanienallee.

RÖDELSEE

Luther-Konzert: Sa., 19 Uhr, Hadeloga-Consort; Vortrag „Luther wie er leibt und lebt“ von Pfarrer Peter Stier, Eintritt frei, evang. Kirche St. Bartholomäus.

SCHWARZACH- STADTSCHWARZACH

Siedlerfest: Sa., 17 Uhr, Musik mit den „Schwarzier Buam“, Festplatz im Stadtpark.

SEINSHEIM

Wanderung auf dem Baumhoroskopweg: Sa., 14-16 Uhr, Treffpunkt: Rathausplatz 1; Kosten 5 Euro, Anmeldung: Tel. (0 93 32) 45 21, E-Mail: r.mennel@web.de.

VOLKACH

Marktplatzkonzert: So., 11-12 Uhr, Musikverein Waldfenster, Frühschoppen, Begrüßung durch Ratsherrn und Weinprinzessinnen, Eintritt frei.

Jazzfrühschoppen auf Schloss Hallburg: So., 11 Uhr, Down Town Streetparaders, New Orleans Jazz.

Willanzheim-Hüttenheim

Kirchenburgmarkt: So., 11-18 Uhr, Künstler, Handwerker und Direktvermarkter bieten ihre Produkte und Kunstwerke an, Fahrradmuseum geöffnet, Kutschfahrten, Traktoren-Oldtimer-Ausstellung, 13 und 16 Uhr Kirchenführungen mit geistigem Impuls, Kirchenburganlage.