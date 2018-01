Wohin am Wochenende?

(regi) Die 8. Rhön-Grabfeld-Schau für Rassekaninchen findet auf dem Vereinsgelände der Bad Königshöfer Züchter an der Bamberger Straße am Samstag, 24. Oktober, und am Sonntag, 25. Oktober, statt. Bewertet und gezeigt werden dabei mehr als 500 Rassekaninchen aus Bayern und angrenzenden Bundesländern. Vom Riesenkaninchen mit rund acht Kilogramm Gewicht bis zum Zwergkaninchen sind viele Rassen und Farbenschläge vertreten. Sehenswert sind unter anderem Exemplare mit besonderem Fell, beispielsweise die Rexkaninchen mit einem sehr kurzen und Satinkaninchen mit einem sehr glänzenden Fell. Auch Langhaarkaninchen wie Löwenköpfchen und Angora werden bei der Ausstellung gezeigt. Alle Tiere werden bereits am Freitag, 23. Oktober, unter Ausschluss der Öffentlichkeit von den Preisrichtern beurteilt, dabei werden die Sieger ermittelt. Geöffnet ist die Ausstellung für Besucher dann am Samstag ab 10 Uhr, die offizielle Eröffnung erfolgt um 14 Uhr. Ein Festabend beginnt um 19 Uhr. Am Sonntag kann die Ausstellung von 9 bis 16 Uhr besucht werden; um 15 Uhr werden die Rhön- Grabfeldmeister gekürt.