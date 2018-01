Wohin am Wochenende? Kirchweihen und Mittelaltermarkt

Dettelbach

Familien- und Erlebnistag: So., 12-17 Uhr, buntes Programm, Kinderflohmarkt, Mainlände.

IPHOFEN-MÖNCHSONDHEIM

Zeitreise in die Vergangenheit: Sa., 13.30-14.30 Uhr, kostenlose Themenführung, nur Museumseintritt, Kirchenburgmuseum, Kirchstraße 5.

KITZINGEN

Klavierkonzert: Sa., 17 Uhr, Kostbarkeit des Augenblicks!, Pianistin Shoko Kawasaki spielt Debussy, Haydn, de Falla und Liszt, Anmeldung: Tel. (02 11) 9 36 50 90 info@weltklassik.de, Seiler Pianofortefabrik, Schwarzacher Straße 40. Museumsführung: So., 15 Uhr, Museumseintritt, Führung kostenfrei, Deutsches Fastnachtmuseum, Luitpoldstraße 4. Musikalischer Frühschoppen: So., 11-14 Uhr, Sinti-Jazz mit Djangology, Eintritt frei, Gartenschaugelände, Main Side Sommergarten beim Mehrgenerationenspielplatz. Orgelmatinee: So., 9.30 Uhr, Jurate Landsbergyte, Vitautas Oskinis (Querflöte), evang. Stadtkirche. Stadtführung: Sa. u. So., 11-12 Uhr, 2,50 Euro, Treffpunkt: Tourist-Information, Schrannenstraße 1.

KLEINLANGHEIM-ATZHAUSEN

Kirchweih: So., ab 17 Uhr Festbetrieb, Feuerwehrhaus.

MAINSTOCKHEIM

Stougamer Kerm: Fr., 20 Uhr, Volxx Liga; Sa., 20 Uhr Barbed Wire; 20 Uhr, Fränkischer Volkstanzabend in der Mehrzweckhalle; So., 10.30 Uhr Gottesdienst im Festzelt, 14 Uhr, Festumzug, 18 Uhr Let's Dance, Eintritt frei, Festplatz am Main.

MARKTBREIT

Stadtführung: Sa., 10.30-11.30 Uhr, Treffpunkt: Alter Kranen, Bernhard-Fischer-Straße 8.

PRICHSENSTADT

Rundgang mit dem Nachtwächter: Fr., 21.15 Uhr, Treffpunkt: Westtor.

RÖDELSEE

Kirchweih: Fr., 21 Uhr, Beatabend mit Javelin; Sa., 21 Uhr, DJ Marco Mora, So., 14 Uhr, Kirchweihfestzug, anschl. Festbetrieb mit „Bayernmän“, Eintritt frei; Schloss Crailsheim, Schlossstraße 2, Keller. Schloss- und Kirchenführung: So., 15.30 Uhr, Treffpunkt: Brunnen vor der St. Michaelskirche, Schwanberg.

SEINSHEIM

Bartholomeymarkt: So., 10 Uhr Gottesdienst, 11 Uhr Eröffnung des Mittelaltermarkts in der Ortsmitte.

SOMMERACH

Tag der offenen Höfe: Sa. u,. So., ab 11 Uhr, Führungen, Flohmarkt, Musik, Kunst & Kultur, an 22 Stationen, weitere Infos: www.sommerach.de .

VOLKACH

Musikalischer Frühschoppen: So., 11.30 Uhr, D.A.B. Die andere Blasmusik, Schloss Hallburg, Garten.

VOLKACH-GAIBACH

Orgelkonzert zur Kirchweih: So., 16 Uhr, Kirchenmusikdirektor Rainer Goede (Ansbach) spielt Haydn, Scherer, Muffat, Murschhauser und Maichelbeck, Eintritt frei, Heilig-Kreuz-Kapelle.

VOLKACH-EICHFELD

Kirchweih: Fr., 18 Uhr Kirchweih-Essen, 21 Uhr Beatabend mit DJ S-Towner; Sa., 19 Uhr, Tanz mit Klaus Göb; So., 10 Uhr Weißwurstfrühstück, 14 Uhr Kirchweihpredigt, 19.30 Uhr Comedy-Abend mit das Eich.

WIESENTHEID

Serenade mit Zapfenstreich: Sa., 19.30 Uhr, MGV Wiesentheid, Blaskapelle Stadelschwarzach und Kolping Musik Corps Kitzingen, Rouillacplatz; anschl. Fränkisch Swing Big Band, Steigerwaldhalle.