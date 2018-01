Wohin am Wochenende? Kirchweihen und Bergfest

Bibergau

Bergfest: Sa., 18.30 Uhr Umzug durchs Dorf mit dem Musikverein Ockstadt, ab 20 Uhr Partystimmung mit den Bibergauern. So., ab 11.30 Festbetrieb, 18.30 Uhr Blasmusik den Bibergauern, ab 20 Uhr Partytime.

Castell

12. Casteller Weinwandertag: So., 11-19 Uhr, 13 und 17 Uhr Schlossberg-Führung, 14 Uhr gartengeschichtliche Führung durch den Casteller Schlosspark, 16.30 Uhr Kirchenführung, 17 Uhr Begrüßung durch die Weinprinzessin, Festplatz im Schlossgarten.

Gaibach

Führung im Konstitutionssaal des Schlosses: So., 15 Uhr Führung zum Tag des offenen Denkmals, Treffpunkt Schlosshof, Eintritt frei.

Geiselwind-Rehweiler

Kirchweih: Sa., 19 Uhr, Rehweiler Kerm, Festbetrieb mit Unterhaltungsmusik mit Mario Ziegler, Festzelt.

So., 11 Uhr, Rehweiler Kerm, Festbetrieb, 15 Uhr Kirchweihpredigt, Festzelt.

IPHOFEN

Mittelwaldpavillon: So., 14-16 Uhr, Gästeführer berichten Interessantes und Wissenswertes über Flora und Fauna des Mittelwaldes, Wanderparkplatz, Birklinger Straße.

KITZINGEN

Charity Golf Turnier: Sa., Erlös: Stiftung Neue Perspektiven und Assiston - Initiativen für Menschen mit Behinderung, Peter Buchenau, Golfclub. Infos: www.stiftung-neue-Perspektiven.de , Anmeldung: golf@chefsache24.de.

Stadtführung: Sa. u. So., 11-12 Uhr, Stadtführung durch die historische Altstadt, 2,50 Euro, Treffpunkt Tourist-Information, Schrannenstr. 1.

KLEINLANGHEIM

Feuerwehrfest: Sa., 19.30 Uhr, 140 Jahre Kleinlangheimer Feuerwehr, Altmannshäuser Musikanten, Feuerwehrhaus. So., 9.30 Uhr Festgottesdienst mit Segnung, anschl. Mittagstisch, 14 Uhr Festzug, abends DJ Didi aus der Tenne, Feuerwehrhaus.

MAINbernheim

Musik in der Altstadt: Sa., 18-23 Uhr, Berna - klingt echt gut, 12 Mainbernheimer Bands spielen in historischen Gemäuern.

MARKTBREIT

Stadtführung: Sa., 10.30-11.30 Uhr, Alter Kranen, Bernhard-Fischer-Str. 8.

Marktsteft

Kirchweih: Sa., ab 16 Uhr, Festbetrieb. So., 10.15 Uhr Kirchweihgottesdienst, ab 14 Uhr Festbetrieb, Schützenhaus, Hauptstr. 47 a.

PRICHSENSTADT

Rundgang mit dem Nachtwächter: Fr., 21.15 Uhr, Treffpunkt: Westtor.

RÖDELSEE

FriedWald-Führung: Sa., 14 Uhr, Treffpunkt: Infotafel oben im Friedwald, kostenfreier Shuttle-Service, Abfahrt 13.15 Uhr Bahnhof Iphofen, Anmeldung: Tel. (0 61 55) 84 82 00.

SEINSHEIM

Ausstellungseröffnung: Sa., 17 Uhr, Kunst im Amtshaus, Künstler aus der Marktgemeinde und der Region zeigen Bilder, Grafiken und Skulpturen. 18.30 Uhr Performance „Alchemy“ von Renfro und Riedel, Amtshaus.

TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim: Sa., 10-13 Uhr, geführte Wanderung mit geschichtlichen Erklärungen und interessanten Aussichtspunkten. Treffpunkt: Wanderparkplatz an der Weinparadiesscheune Hüttenheim.

Seinsheim-Wässerndorf

Schlossruinenfest: So., 10.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst, anschl. Festbetrieb, Besichtigung von 14 bis 16 Uhr.

Sulzfeld

Führung durch die Sulzfelder Gässli: Sa., 19-21 Uhr, Gästeführer Rainer Krumpholz, Nachtwächter aus Eibelstadt und Sommerhausen sowie Chlodhild, Fränkin aus dem 8. Jahrhundert; Treffpunkt: Waaghäusla, Info-Stand am Mainparkplatz; kostenfrei.

Konzert: Sa. 23.9., 19 Uhr, Urban Brass, Kompositionen aus Romantik und Moderne, Arrangements von Bach und Gershwin, Historisches Rathaus. Karten: Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen, Friedrich-Ebert-Straße 5, (0 93 21) 9 16 61 02.

Theater-Gastspiel: Sa., 20 Uhr, Noch 'ne Leiche aus Berlin, Gastspiel des Theater Diamant aus Berlin, Weinkellerei G. K. Vollert, Peuntgasse 13, Gewölbekeller. Karten: Vinothek & Vinobistro Winzerfamilie Luckert, Maingasse 22, (0 93 21) 89 16.

VOLKACH

Marktplatzkonzert: So., 11-12 Uhr, Eintritt frei.

Jazzfrühschoppen: So., 11.30 Uhr, Main-City-Stompers, Swing, Dixielandjazz, Schloss Hallburg, Garten.

Wiesenbronn

Schützenfest: So., 13 Uhr, Schützenfest mit Auszug, Schützenheim.

Traubensegnung: So., 10.30 Uhr, Segnung der Trauben, Gottesdienst, anschl. Einweihung Stufenstein und Festbetrieb, Auf dem Geisberg, Am Kreuz, bei schlechtem Wetter in der Hl. Kreuz Kirche.

Wiesentheid

Führung: Sa., 13 Uhr, Vom Feudalstaat zum Freistaat, Rundgang durch die Barockresidenz und Landschaftspark, Treffpunkt Mauritiuskirche.

Willanzheim-Hüttenheim

Kirchweih: So., 13 Uhr, Kirchweihumzug mit anschl. Kerwa-Predigt, Marktplatz.