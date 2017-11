Wodka, Cognac, Fleisch erbeutet

.(-tl) In der Nacht auf Dienstag wurde in der Böhmerwaldstraße in Kitzingen in ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen. Bislang unbekannte Täter, so die Polizei, hebelten die Hintereingangstür auf. Anschließend entwendeten sie 80 Wodka und Cognac-Flaschen, Fleischwaren und andere Utensilien. Auch die Kasse wurde geplündert und Geld gestohlen. Zum Abtransport verwendeten die Täter vermutlich mehrere Plastiktüten und eine rote Metzger-Fleischkiste. Der Beute- und Schaden beträgt etwa 1800 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.