Wo ist was los am Wochenende in Kitzingen?

CASTELL

Benefizkonzert der Eghalanda Musikanten: Sa., 19 Uhr, für die Lebenshilfe, Casteller Reithalle. Karten: karlheinz.rebitzer@web.de, Tel. (0 93 83) 18 18.

DETTELBACH

Cineworld, Mainfrankenpark 21: So., 11 Uhr, Reisematinée: Zauber des Hohen Nordens, Island, Grönland, Spitzbergen, Norwegen, Lofoten. So., 17 Uhr, Live aus dem Bolshoi Moskau: Le Corsaire, Ballett.

GROSSlangheim

Männergesangverein Sängerlust: Sa., 20 Uhr, Liederabend, Kulturhaus, Schlosshof 9.

IPHOFEN-MÖNCHSONDHEIM

Kirchenburgmuseum, Kirchstr. 5, Museumskasse: Führung: Sa., 13.30-14.30 Uhr, Das arme Dorfschulmeisterlein, Georg Pfeiffer, kostenlos, nur Museumseintritt zu entrichten.

IPHOFEN-POSSENHEIM

Kirchweih: Sa., 14.30 Uhr Aufstellen der Kirchweihfichte, 18 Uhr Kirchweih-Essen, 20 Uhr musikalische Unterhaltung mit Enzo Donde; So., 9.30 Uhr Festgottesdienst, 11-13 Uhr Mittagstisch, 16.30 Uhr Kirchweihpredigt.

KITZINGEN

Alte Synagoge, Landwehrstr. 1: Sa., 20 Uhr, Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim, Konzert anlässlich 100. Geburtstag Franz Alfons Wolpert, Karten: Buchladen am Markt und Schöningh Buchhandlung. Bistro Gambrinus, Obere Kirchgasse 4: Sa., 21 Uhr, Monkeyman Band, Pop- und Rockmusik. Festplatz Bleichwasen: Sa. u. So., Kirchweih. Gasthaus Mainlust-Hafen 7, Floßhafenstr.: Sa., 20 Uhr, RockRockSoul, Zeljko Bursac (Gitarre/Keyboard/Gesang), Mike Popp (Bassgitarre/Gesang), Paul Purkert (Schlagzeug/Gesang). Häckerbühne: Sa., 19.30 Uhr, So., 17.30 Uhr, Hauptrolle für den Kellner, Komödie von Franka Michaelis, Dekanatszentrum, Schrannenstraße. Sängergruppe Kitzingen: So., 17 Uhr, Alles, was Odem hat, lobe den Herrn, Herbstkonzert, Werke der Renaissance, Klassik, Romantik bis hin zu neueren geistlichen Liedern, Eintritt frei, Spenden erbeten, Ev. Stadtkirche. Tanzclub: Sa., 20 Uhr, Chrysanthemenball, Kolosseum, Mainstockheimer Str. 1. Tourist-Information, Schrannenstr. 1: Sa. u. So., 11-12 Uhr, Stadtführung durch die historische Altstadt.

MAINSTOCKHEIM

Mehrzweckhalle: Sa., 19.30 Uhr, „Crossing Over“, Konzert zum 10-jährigen Jubiläum von Chorason, Einlass 18.30 Uhr.

MARKTBREIT

Alter Kranen, Bernhard-Fischer-Str. 8: Führung: Sa., 10.30-11.30 Uhr, Stadtführung.

SULZFELD

Rathaus: So., 17 Uhr, Tribute to the Beatles & friends, Florian Meierott und Achim Hofmann (Klavier), Karten: Tel. (0 93 21) 9 27 99 66 od. mail@meierott.de.

VOLKACH

Vogelsburg: Sa., 18-24 Uhr, Jazz and Hot Dance Music of the 20's and 30's, Jungle Orchestra, Stücke aus dem Dixieland- und Traditional-Jazz-Bereich, bekannte Tanz- und Musicalschlager und Evergreens der Deutschen Unterhaltungsmusik.

WIESENTHEID

Mauritiuskirche: So., 10.30 Uhr, Barocktage: Festgottesdienst; 13 u. 15.30 Uhr, Kirchenführung; 17 Uhr Chor Kantorei Gnadenkirche, mit Hemos Saxbar. Schlossplatz: So., Barocktage: Festakt zur Wiedereröffnung, 12 Uhr Beginn Festbetrieb, 18.30 Schlossplatz leuchtet, Film: Barockes Wiesentheid, 21 Uhr Eröffnungsfeuerwerk.