Einen Tag, nachdem die Pläne für eine Wohn- und Förderstätte der Würzburger Blindeninstitutsstiftung auf dem ehemaligen BayWa-Gelände in der Armin-Knab-Straße in der Bürgerversammlung im Stadtteil Siedlung erstmals präsentiert wurden, stellten sich Institutsleiter Thomas Heckner und Architekt Rainer Berger vom Büro Bruckner Berger und Partner aus Würzburg im Verwaltungs- und Bauausschuss der Stadt Kitzingen vor.

Sechs Standorte geprüft

Dass die Stiftung in Würzburg keinen geeigneten Standort gefunden habe, sei der Grund gewesen, sich im Umland umzuschauen. Auf Betreiben von Bauamtsleiter Oliver Graumann und Stadtplaner Torsten Fischer wurden daraufhin unter anderem in Kitzingen sechs Standorte besichtigt. „Wir haben alle Orte einer kritischen Prüfung unterzogen, unsere Mitarbeiter und Bewohner waren daran beteiligt“, erklärte Heckner die Auswahl. Am Ende ging das ehemalige BayWa-Gelände in der Siedlung als Favorit hervor. „Wir sind bunt, Kitzingen auch“, stellte er über das Leitmotiv der Stiftung eine Verbindung zur Großen Kreisstadt her. Der anschließende Applaus der Stadträte hieß das „Blindi“ in Kitzingen willkommen.

Leicht zu erreichen

Zudem sei die Siedlung vom größten Standort des Blindeninstituts in der Würzburger Ohmstraße schnell zu erreichen. „Nach Kitzingen fahre ich von dort aus genauso schnell wie zu unserem Sitz in der Franz-Ludwig-Straße“, vergleicht Heckner die Wege. Konzeptionell plane das Institut in Kitzingen ein neues Konzept mit zwei parallel geführten Sechser-Wohngruppen umsetzen.

Gespräch gesucht

Zudem habe der neue Anlieger bereits das Gespräch gesucht, um mit den benachbarten Einrichtungen zu kooperieren. In der Armin-Knab-Straße befinden sich ebenso ein Seniorenhaus für selbstbestimmtes Leben im Alter und eine Wohnanlage des Eisinger St.-Josef-Stiftes. Berger ergänzte, dass auf dem Gelände selbst Parkplätze geplant seien. Auch die Warenanlieferung sei innen vorgesehen, so dass auf der Straße kein zusätzlicher Lieferverkehr zum Ent- und Beladen bleibe.

Weitere Punkte

Zwei weiteren Punkte der Tagesordnung wurden im Bauausschuss schnell abgehandelt. Die Entsorgung des Klärschlammes des Kitzinger Klärwerkes wird jährlich neu ausgeschrieben. Der Vertrag für die laufende Entsorgung endet am 31. Dezember. Einstimmig sprach sich der Ausschuss dafür aus, den Auftrag für die Entsorgung auch 2018 an die Südwasser GmbH aus Erlangen, eine 100-prozentige Tochterfirma der Bayernwerk AG, zu vergeben. Müller fügte an, dass es erfreulich sei, dass sich die zur Entsorgung angefallene Menge in den letzten Jahren deutlich reduziert habe, wodurch sich die gesamten Kosten reduzieren.

Einstimmig sprach der Ausschuss zudem für die Vergabe von Kanalbauarbeiten aus. Zur nachträglichen Herstellung und Reparatur von fehlenden oder bestehenden schadhaften Anschlüssen wurde dieser Auftrag in Höhe von knapp unter 90 000 Euro an die Firma Rank aus Kitzingen vergeben.