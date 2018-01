„Wir lernen Liebe“

Die Weihnachtstage sind vorbei, Silvester auch. Das neue Jahr beginnt. Für viele Singles in Deutschland gibt es nur einen Wunsch: Endlich den Partner fürs Leben kennenlernen. Warum die Sehnsucht gerade jetzt so groß ist und warum eine gesunde Selbstreife die Basis für eine dauerhafte Beziehung ist, erklärt Beziehungsexpertin Dr. Katharina Ohana.

Katharina Ohana: Am besten mit einer seriösen psychologischen Fachausbildung. Ich habe Psychologie studiert und in dem Fach promoviert, als beratende Therapeutin gearbeitet, außerdem Philosophie studiert. Für das Datingportal „LoveScout24“ bin ich jetzt als Expertin tätig.

Ohana: Davon bin ich überzeugt. Auch wenn es natürlich Unterschiede gibt. Wichtig für die Suchenden ist eine realistische Erwartungshaltung und Selbstsicht. Wer Mr. oder Mrs. Perfect im Netz erwartet, der macht was falsch.

Ohana: Das ist unglaublich gemischt, es gibt ja auch verschiedene Portale. Für jüngere, ältere, 50plus. Die Suche allein ist schon eine große Selbsterfahrung, man trifft jede Menge Menschen und erkennt immer genauer, was einem wichtig ist. Datingportale sind letztendlich eine Dienstleistung. Sie helfen, jemanden kennenzulernen, den man sonst nicht kennenlernen würde. Was dann passiert, ist Sache der Leute.

Ohana: Da spielt die Weihnachtszeit eine Rolle. Und Silvester. Man zieht ein Resümee, wird mit seinem Single-Dasein konfrontiert – von den Eltern, von Freunden. In der Werbung gibt es wieder viele küssende Pärchen. Man selbst ist alleine.

Ohana: Menschen sind auf Paarbeziehungen ausgelegt, wir wollen nicht alleine alt werden. Wir suchen jemanden, der für uns da ist. In guten wie in schlechten Zeiten.

Ohana: Ist aber immer noch ganz modern. In den Beziehungen ist den Menschen Folgendes wichtig: Vertrauen und Treue. Das ist ein Teil der Evolution: Es geht darum, den anderen zu beschützen, wenn er schwach ist. Für ihn oder sie dazusein.

Ohana: Überhaupt nicht, diese Entwicklung ist auch nicht so schlimm, wenn man genauer hinsieht. Im Gegenteil. Diejenigen Beziehungen, die halten, sind die glücklichsten, die es je gegeben hat. Weil sie frei gewählt wurden, wenn ein gutes Beziehungsmuster dahintersteht. Früher haben Ehen länger auf dem Papier gehalten, aber viele waren eine Katastrophe.

Ohana: Wer eine gesunde Selbstreife hat, ist beziehungsfähiger, sozialkompetenter und sicher glücklicher in seiner Ehe.

Ohana: Unsere Beziehungsfähigkeit, so wie wir lieben, das lernen wir in der Kindheit, durch unsere Eltern. Vermitteln sie uns genug Selbstreife, also eine gesunde, liebevolle Beziehungsfähigkeit, lieben wir stabiler, weil wir uns reifer, sozialkompetenter verhalten. Die gesunde Selbstreife sagt also grundsätzlich etwas über uns als Person aus. Sie ist ein zentraler Teil unserer Persönlichkeit. Und damit auch grundlegend für unsere Fähigkeit, Beziehungen einzugehen.

Ohana: Wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Gehirn relativ unverknüpft. Erst durch die sozialen Erfahrungen mit unseren Eltern entwickelt sich unsere Persönlichkeit. Das Gehirn ist ein Beziehungsorgan, wenn man so will. Wir sind soziale Erfahrungswesen.

Ohana: Wir lernen Liebe. Und: Wir können unsere Beziehungsfähigkeit umlernen, nachreifen lassen. Voraussetzung ist allerdings das Einsehen, in der Kindheit etwas falsch gelernt zu haben. Wir können also ein Leben lang durch neue Erfahrungen unser Verhalten ändern lernen.

Ohana: Das sehe ich nicht so. Die entscheidenden Lebensjahre, wo sich unsere gesunde oder eben nicht so reife Beziehungsfähigkeit zeigt, ist mit Ende 20, Anfang 30. Menschen haben dann schon ein paar Erfahrungen gemacht und merken manchmal: Sie scheitern immer an der gleichen Stelle. Die meisten verstehen dann, dass das sehr viel mit ihnen selbst zu tun hat und hinterfragen das. Beim ein oder anderen dauert das dann etwas länger. Doch Sie haben schon recht: Je früher wir uns hinterfragen und umlernen, umso besser.

Ohana: Mit Verlaub: Es gibt sehr viele Männer, die mit Anfang 30 intensiv nach der richtigen Frau suchen und Kinder wollen, und es gibt Frauen, die diesen Wunsch gar nicht verspüren. Frauen würden mehr Kinder bekommen, wenn die Arbeitgeber und die Politik bessere Rahmenbedingungen schaffen würden. Das ist wichtiger als jede biologische Uhr. Aber das ist ein anderes Thema.

Ohana: Die Generationen verhalten sich verschieden. Die Alten, die jetzt über 70 sind, trennen sich oft sehr spät, wenn die Kinder schon lange aus dem Haus und sie selbst in Rente sind. Es sind hier die Frauen, die nach über 25 Jahren Ehe, die letzten Lebensjahre frei und ohne alte Rollenmuster leben wollen.

Ohana: Wer in den 60er und 70er Jahren geboren wurde, der zählt zu einer Übergangsgeneration: Deren Mütter und Väter waren ja noch ex-trem konservativ. Sie selbst heiraten um die 30, aber wenn die Kinder Teenager sind, wackeln dann viele Ehen. Die ziehen mit 50 noch mal los und suchen jemanden, der dann besser zu ihnen passt, für die zweite Lebenshälfte. Doch die Frauen, die noch wie ihre Mütter zu Hause bei den Kindern geblieben sind, haben in Karriere, Verdienst und Rente hierbei noch sehr stark das Nachsehen.

Ohana: Die jetzt 20-Jährigen denken und handeln sehr gleichberechtigt, beide wollen Karriere machen und an der Kindererziehung beteiligt sein. Mal sehen, ob mit diesen ähnlichen Rollenbildern die Ehe länger halten wird.