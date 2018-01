Wir haben geheiratet

„Wir lernten uns am Sulzfelder Weinfestmontag 2010 beim Pizzastand weit nach Mitternacht kennen.“ Das sagten einer Mitteilung zufolge Sabrina Rückert und Christian Hanshans auf die Frage nach dem Start ihrer Beziehung. Dabei sind die Beiden in dem kleinen Weinort Sulzfeld aufgewachsen und schafften es erst viele Jahre später, ihre Zuneigung füreinander zu entdecken. Während ihrer Ausbildung zur Wirtschaftsprüferin und seiner zum Mediziner waren sie einige Zeit auf eine Fernbeziehung angewiesen mit – wie sie sagten – vielen Autobahnkilometern und unzähligen Telefonstunden. In diesem Frühjahr wurde dann der Entschluss gefasst, endlich zu „hochzeiten“. Dies geschah vor Bürgermeister Gerhard Schenkel in den Weinbergen auf der Weinhalla in Sulzfeld über dem Maintal mit dem herrlichen Blick auf die fränkische Landschaft. Foto: Gerhard Schenkel