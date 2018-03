Windkraftpläne abgelehnt

Der Teilbereich Windkraft im Regionalplan von Westmittelfranken beschäftigte den Gemeinderat Martinsheim in seiner Sitzung am Montagabend. Diesen lehnte die Gemeinde ab. Als Grund wurde unter anderem angeführt, dass Sondergebiete nahe Gnötzheim und Unterickelsheim den gemäß der Bauordnung vorgesehenen Mindestabstand der zehnfachen Höhe der Anlagen zur nächsten Wohnbaufläche nicht einhalten. Außerdem handelt es sich um für den Artenschutz sensible Bereiche, in denen unter anderem die Wiesenweihe brüte.

Weitere Themen im Gemeinderat:

• Ebenfalls abgelehnt wurde die Anfrage, ob in der historischen Mühle in Martinsheim eine Kleinkläranlage für bis zu sechs Personen eingebaut werden dürfe. Da der Kanal direkt hinter dem zugehörigen Grundstück vorbeiführt, wurde es als nicht notwendig angesehen, hierfür eine Ausnahme zu genehmigen.

Leder- statt Gummistiefel

• Bereits in der vergangenen Sitzung hatte Günter Schramm aus Enheim seine Pläne zum Einbau einer Hackschnitzelheizung vorgelegt. Statt in einen neuen Anbau soll diese nun in die bestehende Halle in den ehemaligen Hühnerstall eingebaut werden, der nicht mehr genutzt wird. Die Änderung wurde akzeptiert.

• Da in nächster Zeit Feuerwehrstiefel angeschafft werden müssen, legte der Rat fest, dass die Gemeinde für die günstigsten Lederstiefel aufkommt – anstatt wie bisher für Gummistiefel. Diese kosten 129 Euro pro Paar. Sollte jemand teurere Stiefel wünschen, muss er für den Aufpreis selbst aufkommen.

• Das Schwimmbad in Gnötzheim soll heuer voraussichtlich am 3. Juni (Pfingstsamstag) erstmals geöffnet werden.

• Die nächste Sitzung des Gemeinderats ist für Dienstag,13. Juni, geplant.