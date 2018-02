Wimpel und Urkunden für erfolgreiche Radfahrer

(rt) Alle 22 Kinder aus der 4. Klasse der Grundschule Hellmitzheimer Bucht in Markt Einersheim bestanden ihre Radfahrprüfung. Dafür erhielten sie von ihren Ausbildern Alfons Saugel und Norbert Müller von der Jugendverkehrsschule Kitzingen einen Wimpel, eine Urkunde und einen Aufkleber für ihr Fahrrad. Zusammen mit Rektor Matthias Schuhmann und Klassenleiter Stefan Kinkelin verdeutlichten die Verkehrspolizisten den Kindern bei einer kleinen Feier die Bedeutung des Fahrradhelms, den sie beim Radfahren immer aufsetzen sollten, so die Mitteilung der Schule an die Presse. Im Bild: die erfolgreichen Schüler sowie (hintere Reihe von links): Stefan Kinkelin, Alfons Saugel, Norbert Müller und Matthias Schuhmann.