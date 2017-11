Wilhelmsbühl: Protest gegen Baugebiet erfolglos

Die Mahnwache etlicher Bewohner, die am Donnerstagabend mit ihren Protestplakaten vor dem Kitzinger Rathaus die Stadträte empfingen, konnte es nicht verhindern: Der Verwaltungs- und Bauausschuss gab wenig später dem umstrittenen privaten Baugebiet im Hang oberhalb ihrer Häuser den nächsten Vorwärtsschub. Die Vorplanung für die geplante Erschließungsstraße erhielt eine Mehrheit (neun zu vier Stimmen) – mit einer Ergänzung.

Gegner füllen Sitzungssaal

Der Kampf der Anlieger, die am Mittwoch eine Liste mit rund 150 Unterschriften an Bauamtsleiter Oliver Graumann übergaben hatten, war am Donnerstag öffentlich. „Zu wenig Parkplätze“, „Überschwemmungsgefahr durch zu kleine Kanalrohre“ oder „Stadträte = Marionetten der Investoren???“ waren unter anderem Aussagen auf den Plakaten der Mini-Demo vor dem Rathauseingang.

Dier Gegner füllten wenig später jeden freien Stuhl im Ratssaal, wo sie das mehrheitliche Ja zu den Plänen für die steile Erschließungsstraße zu den geplanten 18 Bauplätzen miterlebten. Allerdings: Mit der Entscheidung ist – nach dem Grundsatzbeschluss für das Baugebiet vom Oktober 2016 – laut OB Siegfried Müller erst der Anfang für ein Bebauungsplanverfahren gemacht.

Steile Zufahrt

Einfach ist die Zufahrt nicht. 16 Prozent Gefälle auf 25 Metern, gleich zu Beginn der Auffahrt, sind schwierig. Aber laut städtischem Tiefbauamt und Stadtrat Thomas Rank (CSU) machbar: „Wenn es den technischen Regeln entspricht.“ Rank sah das ganze Baugebiet mit seinen 1,4 Hektar grundsätzlich positiv und eine Zustimmung zur Erschließungsstraße als Muss.

Dem widersprach Rechtsrätin Susanne Schmöger. Eine Zustimmung sei „nicht rechtlich zwingend“. Der Ausschuss müsse entscheiden, ob die Stadt eine solche nicht ganz unproblematische Straße übernehmen wolle oder nicht. Die war schon im Vorfeld kritisch gesehen worden. Das Tiefbauamt hatte „äußerste Bedenken“ geltend gemacht, als die Planung noch eine Steigung von 12 Prozent in der Engstelle hatte.

Im Winter wird geräumt

Keine Probleme sieht das Amt auch mit Blick auf die kurze Steilanfahrt. Die Sorgen von Ödp-Rat Jens Pauluhn, dass es bei Schnee und Eis zu erheblichen Problemen kommen könne, sah Tiefbauamtsleiter Hilmar Hein nicht: „Da wird geräumt.“ Dies sei mit dem Bauhof auch so abgestimmt.

Trotzdem bewertete Pauluhn die ganze Planung als „Unsinn“. Selbst wenn die Straße jetzt akzeptiert werde, stehe das Baugebiet noch vor großen Hürden. Die Bedenken der Anlieger, die beispielsweise Probleme mit dem Parken vorhersehen, mit Wassereinbrüchen bei Starkregen rechnen oder sich Sorgen um die Natur im Hang machen, seien berechtigt.

Ein Eilantrag der Ödp mit sechs Ergänzungen zur Straßenerschließung stieß zwar laut Pauluhn auf Zustimmung bei den Investoren, jedoch nicht im Ausschuss. Vor allem Rank hielt die geforderten Standards für zu hoch. So sei die geforderte Zisterne pro Grundstück mit zehn Kubikmetern sinnlos und zu teuer im trockenen Kitzingen. Auch der geforderte öffentliche Stellplatz für jeden der 18 Bauplätze stieß bei ihm auf wenig Gegenliebe. Das sah eine Mehrheit im Ausschuss ebenso.

Gehstreifen ist 1,25 Meter breit

Unter den sechs Ergänzungen im Ödp-Papier stieß nur eine mit 8:5-Stimmen auf Gegenliebe: Zwei Stellplätze (statt einem) müssen auf dem Grundstück nachgewiesen werden. Was die Ödp fordert, was aber ohnehin in den Plänen enthalten ist, ist ein 1,25 Meter breiter durchgehender Gehstreifen und zudem ein Wendehammer, der auch für einen Dreiachser der Müllabfuhr reicht. Am Ende segnete der Ausschuss die Vorlage zu der Erschließungsstraße – eigentlich als Kenntnisnahme vorgelegt mit 9:4 Stimmen ab.