Wild-Parker und menschliche Häufchen

Die brenzlige Parksituation an der Einmündung der Großlangheimer Straße in die Kitzinger Straße in Hörblach bemängelte Willi Kleinhans. Er hatte Fotos mit in die Bürgerversammlung gebracht, welche die beengte Situation vor Ort zeigten. „Dort ist es manchmal sehr gefährlich“, sagte der Hörblacher, nachdem Bürgermeister Volker Schmitt seinen 90-minütigen Vortrag zur Lage der Gemeinde beendet hatte.

Gemeinderat Peter Kuhn gewann den parkenden Fahrzeugen, sofern sie nicht verkehrswidrig abgestellt sind, Positives ab. „Wenn Autos am Straßenrand parken, verlangsamen sie den Verkehr“, wusste der Polizeibeamte Kuhn. Willi Kleinhans liegen auch die Bildstöcke am Ortsrand am Herzen. Für eine Pieta in privater Hand könnte man nach seiner Ansicht einen schöneren Standort im Dorf finden. Außerdem sei die Ruhebank am Kriegerdenkmal verschwunden. „Die Bank wurde aus Sicherheitsgründen entfernt“, antwortete Verwaltungschef Norbert Filbig. Sie stand neben einem morschen Baum, der mittlerweile abgesägt wurde. Eine weitere Wortmeldung kam von Tobias Müller. Der Jung-Hörblacher würde gerne ein Wörtchen bei der Neugestaltung des Badesees mitreden. „Kein Problem, wir sind dankbar für jede Anregung“, erwiderte Ortscheef Schmitt.

Arthur Mergenthaler wünscht sich, und das nicht zum ersten Mal in einer Bürgerversammlung, eine öffentliche Toilette in der Gemeinde. Auch Alfred Grimmer, Besitzer einer Halle am Radweg, berichtete von vielen „Wild-Pinklern“. Die seien aber gar nicht das Problem, so der Hörblacher. Problematischer seien da die menschlichen „Häufchen“, vor allem beim Rasenmähen. Bürgermeister Volker Schmitt war von dem Vorschlag nicht begeistert. Er fürchtet hohe Folgekosten bei einem öffentlichen WC. Nach seiner Meinung stünden die Investition und die laufenden Kosten außer Verhältnis zu den wenigen Touristen, die Schwarzach besuchen. Heinz Stafflinger monierte, dass viele motorisierte Fahrzeuge den Wirtschaftsweg am See befahren.