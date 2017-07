Wiesentheider Orchester feiert 50. Geburtstag

Das Orchester des Musik- und Gesangvereins Wiesentheid besteht seit 50 Jahren – aus diesem Grund findet diesen Sonntag, 16. Juli, ein „Tag der Musik“ in Wiesentheid statt. Dazu Fragen an Wolfgang Lurati (Foto: Stöckinger). Der 52-jährige Lehrer ist seit 35 Jahren Mitglied des Vorstands, davon 20 Jahre Vorsitzender. Er ist außerdem Musiker des Orchesters und spielt seit 40 Jahren in verschiedenen Ensembles. Durch seine Unterstützung wurde vor drei Jahren auch ein Kinderchor gegründet.

So war das Jubiläumsjahr

Frage: Wie lief bisher das Jubiläumsjahr aus Ihrer Sicht?

Wolfgang Lurati: Das Jubiläumsprogramm startete am 25. Mai mit Festkommers und Ehrungsabend in der Steigerwaldhalle. Wir hatten an diesem Wochenende über Christi Himmelfahrt bereits unser Partnerorchester aus Rouillac in Frankreich zu Besuch, mit dem wir seit 45 Jahren eine Partnerschaft pflegen.

Das war aber noch nicht alles . . .

Lurati: Nächster Höhepunkt ist der Tag der Musik jetzt am Sonntag von 14 bis 18 Uhr mit einer musikalischen Promenade durch den Ortskern. 25 Ensembles, Orchester, Tanzgruppen und Chöre musizieren im Halbstundentakt an drei verschiedenen Orten: Alban-Wolf-Saal, Ausweichkirche und Rathauswiese. Der musikalische Ausklang erfolgt ab 18 Uhr auf der Rathauswiese hinter dem Musikhaus. Und am Samstag, 2. September, findet eine Serenade mit Zapfenstreich auf dem Rouillac-Platz statt. Anschließend ist ein Ehemaligentreffen in der Steigerwaldhalle. Musikalischer Abschluss des Jubiläumsjahres bildet ein Konzert mit dem Kreisorchester Kitzingen am 18. November in der Steigerwaldhalle.

Der Weg zum Orchester

Ein Blick zurück: Was führte zur Gründung des Orchesters vor 50 Jahren?

Lurati: 1967 entstand die Idee unter langjährigen Kirchenmusikern, in Wiesentheid eine Musikkapelle zu gründen. Die Jugend, aber auch deren Eltern ließen sich schnell begeistern. Erster Dirigent war der damalige Musiklehrer am Gymnasium Max Feigel, der noch im selben Jahr das Jugendblasorchester gründete. Als Dirigenten folgten Sepp Böhm und Peter Bunzel. Seit 20 Jahren hat der Berufsmusiker und Berufssoldat Edgar Roske aus Arnstein das Kommando am Dirigentenpult.

Ein paar Sätze über das Orchester . . .

Lurati: Aus dem ursprünglichen Jugendblasorchester entwickelte sich das derzeitige Orchester gemischten Alters. Seit der Gründung hat sich die Anzahl der Musiker von über 60 auf knapp 30 reduziert, was der Qualität und Vielseitigkeit des Repertoires keinen Abbruch getan hat. Pro Jahr schlagen um die 60 Einsätze zu Buche.

In zweiter und dritter Generation

Wie sieht es mit musikalischem Nachwuchs generell aus?

Lurati: Glücklicherweise gibt es in Wiesentheid die Sing- und Musikschule Steigerwald, aus der wir einen Großteil unseres Nachwuchses rekrutieren, sowie Musiker/innen in der zweiten und sogar dritten Generation von aktiven Orchestermitgliedern.

Wie viel Aufwand war nötig für die Jubiläumsfeiern?

Lurati: Zwei Jahre Planungs- und Vorbereitungszeit. Unterstützt werden wir personell in diesem Jubiläumsjahr von der Feuerwehr, die ebenfalls ihr 150-jähriges Bestehen feiert, durch Helfereinsätze bei unseren verschiedenen Veranstaltungen. Im Gegenzug unterstützten wir – der MGV – die Feuerwehr personell und musikalisch bei ihren Jubiläumsveranstaltungen.

Mehr als 300 aktive Musiker

Wie viele Teilnehmer sind am Sonntag dabei?

Lurati: Wir rechnen mit um die 300 aktive Musiker, Sänger und Tänzer – und hoffentlich kommen mindestens doppelt so viele interessierte Besucher und Zuhörer.

Welche Idee steckt hinter dem Promenaden-Nachmittag?

Lurati: Dem Zuhörer auf möglichst engem Raum in möglichst kurzer Zeit möglichst viele verschiedene Musikrichtungen anzubieten.