Wiesentheid lässt es richtig krachen

Jede Menge Höhepunkte bot der Auftakt der Barockwoche, mit der Wiesentheid die Wiederöffnung seiner Mauritiuskirche begeht. So schloss sich der Eröffnung am Sonntagmittag die Vorstellung des Barockrundgangs an. Am Abend bildete ein Feuerwerk den Abschluss des Feiertages.

Den Rundgang zum Barock in Wiesentheid hat der Tourismusreferent der Gemeinde, Jonas Schug, ausgearbeitet. „Eine historische Entdeckungsreise in 14 Stationen“, ist der Weg umschrieben, der auf rund 1,5 Kilometern durch Wiesentheid führt und Wissen über verschiedene Gebäude und Plätze vermittelt.

Bereits im Anschluss an den Gottesdienst nutzten viele Menschen die Gelegenheit, sich das frisch hergerichtete Gebäude aus nächster Nähe anzusehen. Bei den Führungen am Nachmittag herrschte später einiger Andrang.

Auf dem Schlossplatz, gewissermaßen vor der Kirchentüre, stand eine Bühne, die mitsamt der Bestuhlung davor überdacht war. Auf ihr eröffnete Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier zusammen mit Schirmherr Paul Graf von Schönborn am Nachmittag die Barocktage. Schönborn betonte dabei, dass seine Familie „auf das Engste“ mit dem Barock und dem dort Entstandenen verbunden sei.

Bei windigem Wetter waren die Bänke am Schlossplatz auch am Nachmittag gut besetzt. Die Rock-Band „9to5“ sorgte bis in den Abend hinein für fetzige Musik und Stimmung. Eine Bunte Lichtershow, sowie der Film „Barockes Wiesentheid“ wurden auf das Schloss projiziert.