Wiesentheid feiert Barocktage

Am Samstag, 21. Oktober, wird die Mauritiuskirche in Wiesentheid wieder geöffnet. Mit der Weihe des neuen Altars durch Weihbischof Ulrich Boom und dem Festgottesdienst um 15 Uhr beginnt eine Festwoche, in der die Gemeinde eine Fülle von Veranstaltungen präsentiert.

Damit endet die viereinhalb jährige Zeit, in der das nach den Plänen von Balthasar Neumann errichtete Gotteshaus im Zuge der grundlegenden Sanierung nicht für die Öffentlichkeit zugänglich war. Rund fünf Millionen Euro wurden für die wohl umfangreichste Erneuerung der Kirche seit ihrer Weihe 1732 investiert.

Um das Wahrzeichen gebührend zu feiern, gibt es eine Barockwoche vom 21. bis 28. Oktober mit einer Fülle von Veranstaltungen. Diese reichen von klassischen Konzerten, Rock, über Kunst, bis hin zu einer Illumination des Schlossplatzes, samt Feuerwerk.

Los geht es am Sonntag, 22. Oktober. Nach dem morgendlichen Gottesdienst und der Eröffnung der Barocktage können die Besucher sich bei Kirchenführungen das Gotteshaus ansehen. Ab 18.30 Uhr heißt es „Der Schlossplatz leuchtet“, um 21 Uhr wird ein Feuerwerk geboten. Zum Abschluss der Festwoche steht am Samstag, 28. Oktober, ein Gastspiel des Würzburger Monteverdichores an.