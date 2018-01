Wiesenbronn weiterentwickeln, damit es lebenswert bleibt

Der Start des Wiesenbronner Gemeinderates ins neue Jahr am Dienstagabend stand auch symbolisch für den Start in eine neue Epoche zur Weiterentwicklung des Dorfes. Nach Jahren der Dorferneuerung sollen nun im Zuge der Städtebauförderung Projekte und Vorhaben angekurbelt werden, „damit sich die Leute wohlfühlen und unser Ort auch in Zukunft lebenswert bleibt“, wie es zweiter Bürgermeister Reinhard Fröhlich sagte.

Ein Schwerpunkt wird dabei auf die Möglichkeit altersgerechten Wohnens gelegt, darin waren sich Ratsmitglieder und Dorfplaner Dag Schröder einig. „Wir müssen da mehr in Richtung gemeinsames Wohnen gehen, Möglichkeiten schaffen, ältere Mitbürger im Dorf zu halten, da Pflegeheime unpersönlich sind und Leute in der Anonymität verschwinden“, meinte Anton Hell. Auch Carolin Trautmann sah das betreute Wohnen als einen „sehr wichtigen Punkt für die Zukunft“.

Architekt Schröder verwies darauf, dass es inzwischen auch schon Wohngemeinschaften gebe, in denen ältere Menschen und junge Familien beieinander wohnen. „Die Idee eines Gemeinschaftshauses und vom betreuten Wohnen war mit ausschlaggebend, dass Wiesenbronn in das Förderprogramm aufgenommen wurde.“ Schröder zeigte das Beispiel des Mehrgenerationenhauses in Mechenried auf, das der Wiesenbronner Rat bei seinem nächsten Tagesausflug nach Möglichkeit besuchen will.

Konkret angesprochen wurde bei diesem Thema das ehemalige Bauernanwesen neben dem Rathaus, das die Gemeinde erwarb. Bürgermeisterin Doris Paul könnte sich dort Umbauten für eine Tagesbetreuung und für betreutes Wohnen im hinteren Bereich vorstellen. In diesem Falle wäre auch eine Förderung möglich, da es bei Neubauten keine staatlichen Zuschüsse gebe, informierte der Dorfplaner dazu.

Bei Neubauten an Ältere denken

Die Bürgermeisterin regte auch an, bei Überlegungen zu einem weiteren Neubaugebiet an Wohnraum für ältere Mitbürger zu denken. Das auch unter dem Aspekt, dass das Baugebiet Geisberg III, für das in der Sitzung der erste Bauantrag bewilligt wurde, bei der derzeitigen Nachfrage nach Bauplätzen relativ schnell ausverkauft sein dürfte.

Ottmar Wolf sprach die Sanierung von Straßen an, wozu auch ein durchgehender Gehsteig in der Koboldstraße gehören sollte, da sich am Ende der Straße der Kindergarten befindet. Dorfplaner Schröder wollte wissen, inwieweit Überlegungen zu einer Ortsumgehung in künftige Planungen einfließen. „Die gibt es schon lange“, lautete die Antwort aus der Ratsrunde.

Weitere Themen bei der Aussprache waren der barrierefreie Zugang zu den Banken, die Nutzung von Leerständen, die Schaffung von Lkw-Stellplätzen, eine eventuelle Erweiterung des Gewerbegebiets und die Einbeziehung von Landwirtschaft und Weinbau in die künftige Entwicklung des Dorfes. Es dürften bei der Auftaktveranstaltung zur Städtebauförderung am 20. Januar im Gasthaus Schwarzer Adler noch weitere Aspekte dazu kommen, wenn auch die Einwohner geladen sind.

Jetzt geht es nach Worten der Bürgermeister darum, auf der Grundlage der Dorferneuerung aus dem Jahr 1981 und der Ortsabrundungssatzung die neuen Vorhaben im Zuge der Städtebauförderung auf den Weg zu bringen. „Und wir können von Glück sagen, dass wir noch einen Krämer-Laden und zwei Gasthäuser im Dorf haben“, so Doris Paul.

Prioritäten festlegen

Dorfplaner Schröder regte an, nun eine Prioritätenliste zu erstellen und dann die Maßnahmen festzulegen, „denn es ist wichtig, über den Tellerrand zu blicken und die Entwicklung des Dorfes im Auge zu behalten, das durch die Städtebauförderung gewinnt“.

Ein großes Lob aus seinem Mund gab es für das schon laufende kommunale Förderprogramm der Gemeinde: „Das ist erfolgreich und bei der Bevölkerung angekommen.“