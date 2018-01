Wiesenbronn plant seine Zukunft

Es ist außergewöhnlich, wenn sich der Gemeinderat in Wiesenbronn zu zwei Sitzungen in einem Monat treffen muss, wie das im Oktober der Fall war. Am Dienstagabend ging es um das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK). „Ein neues Zeitalter für Wiesenbronn nach der langen Zeit der Dorferneuerung“, kündigte Bürgermeisterin Doris Paul an.

Zu Beginn dieses Unternehmens gehe es um die Vorarbeit im Konsens zwischen Gemeinderat, Planungsbüro und Bürgern, betonte die Bürgermeisterin. Evi Mohr vom Büro Schlicht Lamprecht Schröder (Schweinfurt) nannte als Gründe für ISEK die Festlegung des Sanierungsgebiets und die finanzielle Unterstützung gemeindlicher und privater Maßnahmen zur Verbesserung des Ortsbildes und der Infrastruktur.

Die Punkte „demographische Entwicklung“ und „altersgerechtes Wohnen“ tauchten bei den verschiedenen Diskussionen immer wieder auf. Die Aufwertung der Wohnqualität, die Verbesserung der Infrastruktur, die Stärkung des dörflichen Zusammenlebens und Initiativen der Einwohner bezeichnete die Beraterin als Schwerpunkte.

Als Themenfelder nannte Evi Mohr das Wohnen für Alt und Jung, öffentliche Räume und Freiflächen, Ortsbild, Denkmalschutz, Verkehr und Mobilität, Leerstände, Kultur, sowie Gewerbe und Nahversorgung – „insbesondere für ältere Menschen“. Als Schritte zur Umsetzung sind Bestandsaufnahme mit Kartierung, Bestandsanalyse inklusive Stärken, Schwächen und Potenziale, die demographische Entwicklung, Entwicklungskonzepte zum Beispiel für Leerstände und ein Maßnahmenkatalog für besonderen Handlungsbedarf, „zum Beispiel altersgerechtes Wohnen“ vorgesehen.

Ob nun eine Lenkungsgruppe, Arbeitskreise, Workshops oder eine Bürger-Werkstatt die Themen behandeln, steht noch in der Sternen, da erst die Abstimmung zwischen Gemeinderat und Planungsbüro und die Information für die Einwohner erfolgen muss.

Info für die Bürger

Zum Untersuchungsgebiet gab es eine längere Diskussion, wobei man sich darauf einigte, dass das Gebiet in der Dezembersitzung festgelegt werden soll. „Vorher wird es eine Auftaktveranstaltung für die Einwohner geben“, kündigte Bürgermeisterin Paul an. Sie verwies darauf, dass im Zuge des kommunalen Förderprogramms schon ein Gebiet definiert wurde, „das wir nun für ISEK an die Regierung weiterleiten sollten, da ein begründeter Vorschlag vorgelegt werden muss“.

Als nächsten Schritt wird es dann eine Bestandsaufnahme durch das Planungsbüro geben.

„Wir sollten dazu auch die Ergebnisse der Dorferneuerung verwenden“, regte Reinhard Hüßner an. Zur Finanzierung der ISEK-Planungen erinnerte die Bürgermeisterin daran, dass nach einem Ratsbeschluss dafür schon 26 500 Euro bereit stehen, wofür es 60 Prozent Zuschuss gebe.

Für die Unternehmung ist auch eine Gestaltungssatzung notwendig, die für das kommende Jahr angekündigt wurde. Der Regierung muss zudem der ISEK-Fahrplan für die nächsten drei Jahre gemeldet werden; für 2017 sind dafür rund 60 000 Euro angesetzt, was im Rat einhellige Zustimmung fand.