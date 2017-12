Wie die Energie-Zukunft aussehen kann

Im Herbst präsentiert das Konversionsmanagement unter dem Motto „Klimaschutz-Aktionswochen im Kitzinger Land“ einen bunten Strauß an Veranstaltungen: Vorträge rund um Themen zur Energiewende und zum Klimaschutz, eine Ausstellung sowie Exkursionen zu Vorzeigeprojekten in den Gemeinden gehören genauso dazu wie Energieberatungen.

Kitzingen als wärmster Ort

Dazu die Mitteilung des Konversionsmanagements: Klimaschutz gehe alle an, besonders die Menschen im Kitzinger Land. Mehr als einmal sei Kitzingen in der Vergangenheit wärmster Ort Deutschlands gewesen. Zum Klimaschutz habe der Landkreis wichtige Weichen gestellt: Bereits 2011 sei beschlossen worden, ein Energie- und Klimaschutzkonzept zu erarbeiten – mit dem Ziel, Energieeinsparungen zu fördern, die Effizienz zu steigern, CO?-Emissionen zu senken und die regionale Wertschöpfung auszubauen. Seit 2013 ist das Konversionsmanagement Kitzinger Land dabei, Vorhaben umzusetzen.

Beratungen

Aktuell können sich Bürger am 26. September im Landratsamt und am 5. Oktober im Langhaus in Schwarzach beraten lassen. Hauseigentümer werden bei der vierten Energiekarawane in Sommerach und Rödelsee beraten. Erstmals richtet sich das Angebot auch an Einzelhändler und Gastronomen (Ende Oktober in der Kitzinger Innenstadt).

Franz Alt: Auf die Zukunft bauen

Am Mittwoch, 27. September, 19 Uhr, referiert der vielfach ausgezeichnete Journalist und Buchautor Franz Alt in der Alten Synagoge in Kitzingen zum Thema „Auf die Zukunft bauen – Planen, sanieren, wohnen im 21. Jahrhundert“. Seit Jahren bringt er den Menschen die Zusammenhänge zwischen Ökologie, Klimaschutz, Klimapolitik und Klimawandel näher und setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung und die Verwendung von erneuerbaren Energien ein – anstelle einer achtlosen Verschwendung von fossilen Ressourcen. In seinem Vortrag plädiere er „für eine andere Baupolitik und eine Vision für ein schöpfungsgerechtes und dennoch kostengünstiges Bauen“, kündigt das Konversionsmanagement an.

Ab dem 5. Oktober wird im Foyer des Landratsamtes die Ausstellung „Energiewende und Erneuerbare Energien: nachhaltig – modern – zukunftsorientiert“ präsentiert.

Exkursionen führen am 13. Oktober zum Geothermie-Neubaugebiet Weihersbrunnen in Wiesentheid und am 20. Oktober zur Biomasse-Heizzentrale ins Kloster Münsterschwarzach. Damit soll gezeigt werden, dass der Landkreis auf dem richtigen Weg ist, so die Mitteilung.

Das Veranstaltungsprogramm

• Montag, 25. September, Ausstellung im Landratsamt, Heizungssysteme: nachhaltig – modern – zukunftsorientiert.

• Dienstag, 26. September, Energieberatungstag im Landratsamt mit der Energieagentur Oberfranken. • Dienstag, 26. September, Energiekarawane Sommerach – Auftaktveranstaltung; Infos zur Energiekarawane in Sommerach für eingeladene Hauseigentümer im Rathaus. • Mittwoch, 27. September, 19 Uhr, Vortrag: „Auf die Zukunft bauen – Planen, sanieren, wohnen im 21. Jahrhundert“ mit Franz Alt, Alte Synagoge, Kitzingen. • Donnerstag, 28. September, Energiekarawane Rödelsee – Auftaktveranstaltung; Informationen zur Energiekarawane in Rödelsee für eingeladene Hauseigentümer im Löwenhof. • Dienstag, 10. Oktober, Vortrag: „Augen auf beim Fenstertausch“ mit Norbert Dürr, vereidigter Sachverständiger für den Fensterbau; Alte Synagoge, Kitzingen. • Donnerstag, 5. Oktober, Energieberatungstag für Bürger in Schwarzach mit der Energieagentur Oberfranken. • Montag, 23. bis Samstag, 28. Oktober, Beratung von Einzelhändlern in der Kitzinger Innenstadt mit der Energieberatung Unterfranken. • Freitag, 13. Oktober, Exkursion: Geothermie-Neubaugebiet in Wiesentheid mit Bürgermeister Werner Knaier und Bernhard Bedenk von der Überlandzentrale Lülsfeld. • Freitag, 20. Oktober, Exkursion: Biomasseheizzentrale Münsterschwarzach mit Pater Christoph Gerhard und Bruder Edmar Schäfer.