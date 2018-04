Wetterfeste Serenade zum Träumen

'California Dreamin' in Stadelschwarzach. Beim Open-Air-Konzert an den Kirchgaden begeisterte die Blaskapelle Stadelschwarzach am Samstag mit ihrer musikalischen Reise vom „Böhmischen Traum“ bis hin zu „Hotel California“.

Der Abend der Musik stand im wahrsten Sinne unter dem Motto „It never rains in Stadelschwarzach“, wie es die Vorsitzende der Kapelle, Michaela Berthel, in ihrer Moderation treffend umschrieb.



Nicht nur, weil das Stück „It never rains in Southern California“ von den Stadelschwarzacher Musikern gespielt wurde, sondern auch, weil es während des gut eineinhalbstündigen Konzerts von oben trocken blieb. Was nicht unbedingt zu erwarten war bei den vielen Gewittern und Schauern am Samstagabend in der Region. Da merkte man vielleicht die gute Verbindung der Blaskapelle nach oben, wohl nicht zuletzt wegen des über vierzigjährigen Engagements in der örtlichen Kirchenmusik.

30 Musiker vor 200 Zuhörern

Ein breites musikalisches Spektrum auf hohem Niveau bewiesen die knapp 30 Musiker unter der Leitung von Martin Stöckinger mit den verschiedensten Kompositionen und Arrangements vor gut 200 Zuhörern.



Neben den Blasmusikklassikern „Wir Musikanten“ und der „Böhmische Traum“ gab's auch reichlich moderne Melodien zu hören, wie die Filmmusik „A Summer Place“ und den „Tango a la Schad“, komponiert vom Marktbreiter Musiker Kilian Mend.

Besonders beliebt sind bei der Blaskapelle Stadelschwarzach Kompositionen von Peter Schad, wie „Traumland“ und die „2er Polka“, ein Solostück für Flügel- und Tenorhorn. Musikalischer Höhepunkt war die intonierte Reise an die amerikanische Westküste mit dem Medley „California“. Es ist schon ein akustischer Genuss, wenn ein Blasmusikorchester Welthits spielt, wie „California Dreamin'“ und „Hotel California“.

Eine große Kapelle kann nur funktionieren, wenn jeder einzelne verlässlich seinen Dienst am Instrument tut. Viele solcher über Jahrzehnte zuverlässigen Musikerinnen und Musiker wurden beim Konzert geehrt.

Aus der Hand der Kreisvorsitzenden des Nordbayerischen Musikbundes, Kreis Kitzingen, Sibylle Säger, bekamen zahlreiche Mitglieder der Kapelle Urkunde und Anstecknadel. Säger lobte das Engagement der Stadelschwarzacher Kapelle und hob besonders die drei Jahrzehnte lange Tätigkeit des Dirigenten Martin Stöckinger hervor. „30 Jahre den Takt anzugeben, vorne dran zu stehen, das verdient außerordentlich Lob und Anerkennung“, so die Kreisvorsitzende.

Erst am Ende kam der Regen

Mit dem Schlussstück „Wenn der Tag zu Ende geht“ und zwei Zugaben, unter anderem dem „Frankenliedmarsch“, endete die diesjährige Serenade in Stadelschwarzach im wunderschön beleuchteten Ambiente der Kirchgaden – und da war es dann auch nicht mehr so schlimm, dass nun doch in Stadelschwarzach der Gewitterregen ankam.

Die geehrten Musiker für aktives Musizieren bei der Blaskapelle: Paul Ebert (10 Jahre), Doris Lang, Carina Ebert, Florian Ebert, Tobias Gerlach, Stefan Reichert, Franziska Stöckinger, Michael Stöckinger, (20 Jahre), Martin Fackelmann, Robert Reuther (25 Jahre), Dominik Berthel, Steffen Happel (30 Jahre), Lothar Ebert, Matthias Ebert, Matthias Gerlach, Josef Müller (40 Jahre), Gerhard Lang (50 Jahre)

Geehrte Musiker für das Engagement in der Vereinsarbeit (Vorstand): Tobias Gerlach (10 Jahre), Dominik Berthel, Sebastian Königer (15 Jahre), Matthias Gerlach (25 Jahre), Matthias Ebert, Martin Stöckinger (30 Jahre)

30 Jahre Dirigent: Martin Stöckinger