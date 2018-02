Werner Zürlein rückt nach

Werner Zürlein wird neuer Gemeinderat in Mainstockheim. Wie Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs in der Ratssitzung bekannt gab, hat sich Zürlein schriftlich zur Übernahme des Amtes bereit erklärt. Er rückt für Nadja Seystahl nach, die aus beruflichen Gründen aus dem Amt entlassen worden war. Die Vereidigung Zürleins dürfte in der nächsten Sitzung am 1. Juni erfolgen. Dann steht wohl auch die Wahl zum zweiten Bürgermeister an.

Papiertiger

Weitere Punkte der Sitzung waren: • Hans Zepter darf keine weiteren Windspiralen auf öffentlichem Grund – beantragt waren die Arkaden an der Sporthalle – aufhängen. Mit 4:8 Stimmen lehnten die Räten einen entsprechenden Antrag ab.

• Die Bahn erstellt einen neuen Lärmaktionsplan. Dazu sind auch wieder die Anlieger gefragt. Auch wenn Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs den „gleichen Papiertiger, wie beim letzten Mal“ befürchtet, sollte die Gemeinde ihre Argumente abermals vorbringen.

• Bis zum Neubau eines zweiten Kindergartens in Mainstockheim richtet die evangelische Kirchengemeinde eine Notgruppe im bestehenden Kindergarten ein. Die Gemeinde beteiligt sich daran mit 30 000 Euro.

• In der nächsten Ratssitzung am 1. Juni werden unter anderem auch die eingegangenen Bedenken und Anregungen aus der öffentlichen Auslegung der Planungen zum neuen Baugebiet Wunn behandelt.