Wer möchte Shootingstar werden?

Wiesentheid Endlich mal auf einer großen Bühne stehen? Vor vielen Menschen zeigen, dass man Talent hat? Und eine Botschaft? Wer sich das wünscht, der kann sich jetzt bewerben – und Shootingstar 2018 bei der „Varieté for Charity“ werden.

Die Varieté-Show, die am 3. März 2018 in der Wiesentheider Steigerwaldhalle stattfinden wird, ist mittlerweile eine feste Größe im fränkischen Veranstaltungskalender. Vorurteile über Bord werfen, lachen und sich zusammen amüsieren, ist das Motto der „magischen Nacht“ mit Tanz, Akrobatik, Gesang, Magie, Comedy und Travestie.

Hervorgegangen aus der 2006 erstmals gefeierten „Nacht der Toleranz“ ist die Show eine professionelle Inszenierung aus atemberaubender Artistik und lockerer Unterhaltung. Hier kommen Menschen zusammen, die sich faszinieren lassen von der Vielfalt des Lebens. Neben Profis tritt jedes Jahr auch eine Laien-Gruppe oder ein Laien-Künstler auf: der Shootingstar.

„Wir glauben, dass Menschen nicht gleich sind – und dass das gut so ist.“ Chris Hemmert, Mitveranstalter

„Wir hatten schon Breakdancer, Burlesque-Tänzerinnen und eine Kampfsportschule. Und Jugendliche mit einem besonders ausdrucksstarken Gruppentanz“, berichtet Veranstalter Thomas Sauerbrey, Inhaber des Restaurants Brunnenhof in Handthal. Sauerbrey und seinem langjährigen Partner Chris Hemmert ist es nicht wichtig, woher ihr Shootingstar kommt, welche Religion oder Hautfarbe er hat. Auch Alter, Geschlecht oder eine mögliche Behinderung spielen keine Rolle. Einzig das Talent und die Ausstrahlung zählen.

Und natürlich der Toleranz-Gedanke: „Wir glauben, dass Menschen nicht gleich sind – und dass das gut so ist“, stellt Chris Hemmert fest. Folgende Leitsätze haben sich die Macher der Varieté for Charity auf die Fahnen geschrieben: Vielfalt bereichert das Leben und ist das Salz in der Suppe. Talent gibt es in allen Bevölkerungsschichten. Und: Glück und Zufriedenheit findet jeder in sich selbst.

„Unser Shootingstar sollte diese Werte teilen“, sagt Thomas Sauerbrey. „Wir möchten frische, unverbrauchte Talente aus der Region ansprechen, die sich gerne einmal auf einer großen Bühne einem großen Publikum präsentieren möchten.“

„Du kannst sein, wie Du willst. Aber radikales Gedankengut hat bei uns Hausverbot.“ Thomas Sauerbrey, Veranstalter

Egal ob fast schon Profi oder Amateur: „Bei uns kommt es darauf an, was du kannst und wie du das Publikum unterhältst“, erklärt Chris Hemmert. „Du kannst körperbehindert, geistig behindert, schwul, lesbisch, ausländisch oder was auch immer sein. Nur bei den Inhalten achten wir darauf, dass niemand in seinen persönlichen Rechten verletzt oder diskriminiert wird.“ Sauerbrey ergänzt: „Auch radikales Gedankengut hat bei uns Hausverbot!“

Der Shootingstar 2018 wird von bekannten Künstlerkollegen umringt sein, die eine rasante, charmante und zum Teil auch bizarre Nacht verheißen. Gastgeberin Mechthild Lavette alias Thomas Sauerbrey freut sich auf das Moderatorinnen-Duo Elke Winter und deren „Mutter“ France Delon, das Urgestein der deutschen Travestieszene. Delon und ihre „Tochter“ Elke Winter – der Comedian im Fummel ist Stammmoderator im Hamburger Schmidt-Theater – führen mit spitzer Zunge und weltbekannten Songs aus den letzten vier Jahrzehnten durchs Programm.

Für die Ästhetik der Show ist Marco Noury zuständig. An den Strapaten – das sind von der Decke hängende Luftakrobatik-Bänder – zeigt er, was Körperbeherrschung bedeutet. Von den Höhen und Tiefen einer Beziehung, von Leidenschaft und Ablehnung handelt das Stück „Tangram“ des Duos Stefan und Cristiana. Das deutsch-italienische Paar – sie Tänzerin, er Jongleur – bewegt sich an der Grenze zwischen Zirkus und Theater.

Eine unkonventionelle Zaubershow bieten Siegfried & Joy. „Charmant-skurriler Humor ist bei den beiden immer dabei“, versprechen die Veranstalter.

Musikerin Steffi List und Mosaik, die Inklusionsband der Mainfränkischen Werkstätten Würzburg, gehören quasi schon zum Inventar der Varieté. Mosaik präsentiert Songs auf eine ganz eigene Art. Für die Wiesentheider Show haben sich die Musiker um die quirlige Rocksängerin eine Überraschung einfallen lassen.

Apropos speziell: Schon seit ihrer Kindheit träumen die Berliner Brüder Jim & John von der großen Akrobatenkarriere. Doch gereicht hat es „nur“ für einen Job als Bühnenhelfer bei „Varieté for Charity“ in Wiesentheid. Bei jedem Fegen der Bühne genießen die Geschwister die kurzen Gelegenheiten, vor einem Publikum zu stehen und ihrem Traum so greifbar nah zu sein...

Tickets: Karten gibt es online unter variete-for-charity.de, unter reservix.de, bei der Tourist-Info Volkach, der Tourist-Info Gerolzhofen, in den Main-Post-Geschäftsstellen in Würzburg, Schweinfurt und Kitzingen sowie beim Brunnenhof in Handthal, Tel. 0 93 82/ 9 8 828. Beginn der Show ist am 3. März um 20 Uhr in der Steigerwaldhalle Wiesentheid, Einlass ab 18.30 Uhr.

Bewerben: Wer Shootingstar werden möchte, sendet eine kurze Bewerbung an show@nacht-der-toleranz.de. Einsendeschluss ist der 11. Februar 2018.