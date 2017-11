Wer gut vorplant, kann entspannter feiern

Tipp zur Menge: Es ist nicht leicht, die Essensmenge für ein Fest abzuschätzen, vor allem bei einem Buffet mit vielen verschiedenen Gerichten. Sie hängt von der Art der Party, den Gästen, der Tageszeit und der Menüfolge ab. Allgemein gilt, je mehr Personen bewirtet werden, desto weniger muss pro Person gerechnet werden. Da man aber nicht weiß, welches das beliebteste Gericht sein wird, muss man von allem etwas mehr als die über die Personenzahl berechnete Menge vorsehen, rät die Referentin für Hauswirtschaft und Ernährung, Monika Hegwein. Pro Person gilt: Suppe: 150 g Brühe (2 Schöpfer); Fisch, Fleisch, Geflügel: 200 g ohne Knochen, wenn es nur ein Hauptgericht gibt, 100 g Fleisch bei zwei und 75 g Fleisch bei drei Hauptgerichten; Gemüse/Kartoffeln: 110 bis 150 g, je nachdem, wie viele Beilagen angeboten werden. Reis/Linsen ungekocht: 40 g, bei mehreren Beilagen 25 g; Nudeln/Teigwaren ungekocht: 50 g, bei mehreren Beilagen 30 g; Blattsalat geputzt: zirka 30 g; Dessert: 150g vorbereitetes Obst, 110g Mouse, 150 g Eiscreme.

Möhren-Ingwer-Suppe (10 Personen): 1 kg Möhren, 1 Stück Ingwer (zirka 6 Zentimeter), 6 EL Butter, 2 l Gemüsebrühe, 200 ml Sahne, 2 TL Curry, etwas Salz, Pfeffer, 2 EL Zucker. Zubereitung: Möhren waschen, schälen und in dünne scheiben hobeln. Ingwer schälen und fein würfeln. Beides in zerlassener Butter anschwitzen. Zucker darüber streuen und leicht karamellisieren. Mit Brühe aufgießen, bei mittlerer Hitze 20 Minuten kochen lassen. 10 EL der gekochten Möhren für die Deko aus der Suppe nehmen, restliche Suppe fein pürieren. Sahne halbfest aufschlagen. Die Suppe mit Gewürzen abschmecken, in Teller füllen, Sahnehäubchen und Möhrenscheiben darauf arrangieren mit Currypulver bestreuen. Die Suppe kann schon am Vortag gekocht werden. Unter Rühren langsam erwärmen.

Filet im Blätterteigmantel (5 Personen): 1 Schweinefilet, 1 Pack. Blätterteig, etwas Salz, Pfeffer, 1 Zwiebel, 1 Stange Lauch, 200 g Champignons, 5 Scheiben Schinkenspeck, 1 Ei. Zubereitung: Filet in der Pfanne scharf anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen, beiseite legen. Zwiebel, Champignons und Lauch fein schneiden. Zwiebel in der Fleischpfanne glasig dünsten, Lauch und Champignons noch 5 Min. mitdünsten. Pfanne vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Blätterteig etwas größer als die Lende auswellen, mit dem Schinkenspeck belegen. Das Ei trennen. Blätterteigränder mit Eiweiß bestreichen. Die Füllung darauf verteilen, Lende mittig legen und vorsichtig mit dem Blätterteig einrollen. Die Ränder gut festdrücken (Gabel!) und mit der Schnittstelle nach unten auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Die Pastete mit Eigelb bepinseln. Blätterteig an der Oberseite ein paar mal mit einem Fleischspieß einstechen, damit der Dampf entweichen kann. Im Backofen bei Ober-/Unterhitze 60 Minuten bei 175 Grad C backen. Die Blätterteigrolle kann schon einen Tag vorher fertiggestellt werden. Dazu schmecken frische Salate.

Salattorte (10 Tortenstücke): 1 Blattsalat, 1 kleine Salatgurke, 2 Zwiebeln, 1/2 Stange Lauch, 4 hartgekochte Eier, 5 Kirschtomaten, 1 gelbe Paprika, 1 rote Paprika, 4 Tomaten, 150 g gekochter Schinken, 150 g Gouda in Scheiben. Soße: 1/2 Glas Miracle-Whip oder Mayo, 2 Becher Naturjoghurt, etwas Salz, Pfeffer, Zucker, Maggi, evtl. etwas Knoblauch, etwas Schnittlauch oder Kresse zur Deko. Zubereitung: Tortenring auf eine Platte mit Vertiefung stellen (am Tortenboden sammelt sich Flüssigkeit). Salatblätter waschen, gut trocknen und als erste Schicht einen Teil der ganzen Blätter auf dem Boden verteilen. Darauf Tomaten in Scheiben, dann Lauch in feinen Ringen. Schinkenscheiben darüber. Restliche Salatblätter darauf, etwas andrücken. Eier in Scheiben schneiden und auflegen (einige Scheiben zur Deko zurückbehalten), mit den in Scheiben geschnittenen Gurken belegen. Zwiebelringe (fein geschnitten) auflegen. Das Ganze mit geriebenem Käse bestreuen. Dann mit Paprikastreifen, Eierscheiben und halbierten Kirschtomaten ausgarnieren. Einige Stunden oder über Nacht gekühlt ziehen lassen. Flüssigkeit abgießen oder abtupfen, Tortenring entfernen, mit einem scharfen Messer in Stücke schneiden. Aus den angegebenen Zutaten eine Soße für ein Dressing zubereiten und zum Salat reichen.

Apfel-Knusper-Dessert (10 Personen): 1,2 kg Äpfel, 150 g Zucker, etwas Saft und Schale einer Zitrone, 50 g Butter, 50 g Zucker, 120 g grobe Haferflocken, 400 g Sahne, 1 Päck. Vanillezucker. Zubereitung: Äpfel waschen, schälen, in Stücke oder Würfel schneiden. Mit Zitronensaft, Zitronenschale und wenig Wasser aufkochen. 5 Min. auf der Herdplatte stehen lassen, anschließend in eine verschließbare Schüssel füllen. Butter erhitzen, Zucker und Haferflocken zugeben, goldbraun rösten und auskühlen lassen. Diese Vorbereitungen können schon am Vortag getroffen werden. Sahne mit Vanillezucker steif schlagen. Apfelstücke in Glasschalen füllen, mit Sahne bespritzen, Flocken darüberstreuen.