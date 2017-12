Ein sieben mal vier Meter großes Plakat wird an der Fassade des Kitzinger Rathauses hochgezogen. Es weist auf die Word-Press-Photo-Ausstellung hin, die am Sonntag eröffnet wurde. Das Foto stammt von dem Chinesen Chen Jie und zeigt ein Containerlager in einem Hafen in China, das durch Explosionen völlig zerstört wurde. FOTO: Siegfried Sebelka