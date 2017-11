Wenn Plakate Laternen schmücken

Massen von Plakaten in jedem Ort, Großbildnisse der Kandidaten an vielen Straßen: Wahlkämpfe sind Materialschlachten. Die Plakatierer der Parteien haben im Landkreis Kitzingen schon viele Lampen für die Bundestagswahl am 24. September „geschmückt“, diverse Ständer mit den Bildern der Wahlkämpfer aufgestellt. Das wirkt zuweilen wie Chaos. Aber: Wer bei Wahlen plakatiert, muss sich an bestimmte Regeln halten.

Wahlwerben bis Mitternacht

Wie viele tausend Plakate dem Kreis ein Wahlkampf-Gesicht verleihen werden, weiß wohl keiner. Schließlich ist die Plakate-Werbung erst angelaufen. Da hatte die kleine FDP die Nase vorne. Sie ist mit 1500 Exemplaren im Start, wie Kreischef und Direktkandidat Andreas Sulzbacher erzählt. Der hat sich fürs Plakatieren freie Tage genommen und 150 Plakate aufgehängt.

Freizeit, vor allem zu später Stunde, investiert auch AfD-Kandidat Christian Klingen in das Werben für die eigene Person und die Partei. Rund 300 Plakate sollen alleine im Kreis Kitzingen verteilt werden. Da war Klingen oft bis Mitternacht unterwegs.

Verkehr hat Vorfahrt

Wer die Werbung für seine Bundestags-Wahlkämpfer legal unters Volk bringen will, muss etliche Regeln beachten. Die Schilder dürfen weder den Straßenverkehr behindern, noch – wegen ihrer Breite beispielsweise – Fußgänger auf die Straße treiben. An Ampeln und Verkehrszeichen sind sie verboten und überall da, wo sie die Sicht der Autofahrer verdecken, ebenfalls.

Die ehrenamtlichen Plakatier-„Profis“ der größeren Parteien wissen das (in der Regel). Beispielsweise, die rund xxxxx Plakatierer der CSU, die etwa xxxx Werbetafeln an diversen Lampen anbringen oder das Konterfei von Ministerpräsident Horst Seehofer per Ständer ins rechte Licht rücken.

Fußgängerzone ist tabu

Wer aber erstmals in die Wahlwerbung geht, stöhnt über die bürokratischen Auflagen. Nicht nur dass die Plakatierung angemeldet werden muss – meist wollen die Kommunen auch noch die genauen Straßen und Aufhängeorte haben.

Dazu gibt's auch noch Tabuzonen. In der Fußgängerzone von Kitzingen beispielsweise ist die Wahlwerbung „komplett verboten“, wie Frank Winterstein, Leiter des Amts für öffentliche Ordnung erklärt. Eine Art Gentlemen's-Agreement gibt's in Volkach, um die Altstadt wahlplakatfrei zu halten, sagt Gerhard Wagenhäuser, Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft. Die Vereinbarung habe bei den Wahlen der vergangenen Jahre „eigentlich immer funktioniert“.

Wenn die Bilder flattern

Apropos funktioniert: Vielerorts kontrollieren die Kommunen, ob die Regeln fürs Werben eingehalten werden. Wenn es Verstöße gibt oder Wahlplakate mangels richtiger Befestigung abzureißen und durch die Gegend zu fliegen drohen, greifen die Behörden ein. „Wir haben bisher noch nichts weggenommen“, sagt Winterstein. Das sei das letzte Mittel, wenn die Parteien nicht auf die Hinweise aus dem Ordnungsamt reagieren: „Der Aufsteller ist auch in der Verantwortung für die Plakate.“

Die werden mit jedem Tag mehr, je näher die Wahl rückt. Sieben Parteien haben sich bisher in Kitzingen gemeldet fürs Plakatieren – weitere werden sicher folgen. Dann allerdings wird's eng an manchen Straßenlampen. Da gilt das sogenannte „Windhundprinzip“: Wer zuerst aufhängt, hat den Top-Platz. Der Rest muss schauen, wo er seine Kandidaten unterbringt. Da hat's Horst Seehofer leicht. Der lächelt von einer Riesenplakatwand im Grünen – mit freiem Blick auf die B 8 vor dem Zaun von Marshall Heights.