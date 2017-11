Wenn Laien operieren...

Das hätte sich Bäckermeister Klaus Leißing nicht träumen lassen, dass er am Sonntag statt in der Backstube zu arbeiten, ein Knie operieren würde. Dabei wechselte der Orthopäde Dr. Peter Kraus im Orthopädiezentrum Kitzingen im Alten Krankenhaus die Seite und ging Leißing, der an einem künstlichen Kniegelenk eine Arthroskopie mimte, zur Hand. Am Computerbildschirm verfolgten der Arzt und die Besucher, wie man im Knie die Bänder oder den Meniskus behandeln kann.

Informationen aus erster Hand

Nebenan informierte Dr. Olaf Müller über Operations- und Heilmethoden bei Schulter-Blessuren und die Schmerztherapeutin Dr. Susanne Müller stand für Fragen zu ihrem Fachgebiet zur Verfügung.

Der Orthopäde und Osteopath Dr. Robert Nowak klärte die Besucher über die präventiven Möglichkeiten und Therapieformen für Patienten auf. „Ich möchte die Menschen für die Krankheit sensibilisieren, denn zehn Prozent unserer Bevölkerung sind von Osteoporose betroffen“, sagte Nowak, der in seiner Praxis den Schwerpunkt auf Osteoporose-Therapie legt. Dr. Nowaks Erklärungen, dass Muskel- oder Knochentraining Verletzungen reduziert, leuchtete den Besuchern rasch ein.

Das Team von Philipp Wodzicks EMS-Lounge zeigte den Gästen wie Muskelaufbautraining mit Reizstrom funktioniert. Die Sanitätshäuser Koller und Gerlach gaben Einblicke in ihr Sortiment für Patienten.

Die geschäftsführende Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, Claudia Biebl, zeigte sich erfreut, dass es beim Aktiv- und Gesundheitstag mit dem Orthopädiezentrum im Alten Krankenhaus erstmals einen zweiten Schwerpunkt neben der Rathaushalle gab. Dort konnten die Besucher am Glücksrad drehen und bei einem Lungenfunktionstest am Stand der Gesundheitskasse AOK mitmachen, während Sportvereine wie die Turngemeinde Kitzingen und der Kraftsportverein ihre sportlichen Angebote vorstellten.

Der Hofrat als Proband

Kitzingens Hofrat Walter Vierrether musste als Proband bei den Gymnastikdamen des Kraftsportvereins schnell erkennen, dass selbst Streckübungen Leute ganz schnell an ihre Grenzen bringen. Die Fitnessclubs Life, Bodypower und EMS-Prime-Lounge offerierten ihre Trainingsmethoden.

Weder Training noch Sport waren das Thema von Thea Schlesinger am Stand des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Unter dem Motto „Genussvoll mitten im Leben“ gab die Fachfrau für Ernährung und Hauswirtschaft Tipps für gesunde Ernährung mit regionalen und frischen Produkten, nebenan servierte der Verein Empathie eine leckere Kürbissuppe.

Weniger Besucher in Innenstadt

Nicht nur Claudia Biebl bedauerte, dass das Wetter am Sonntag überhaupt nicht mitspielte. Waren beim verkaufsoffenen Sonntag Mitte Oktober noch Tausende Menschen nach Kitzingen zum Shoppen und Erleben gepilgert, sah das diesmal ganz anders aus. Viele blieben daheim im Warmen, bei strömenden Regen und dem ersten Schneefall blieb der Marktplatz nahezu menschenleer.

Entsprechend war der Tag kein Erfolg für die Kitzinger Einzelhändler, die sich teilweise mit Aktionen beteiligten und sich spezielle Angebote zum Themenbereich Gesundheit, Wellness, Sport oder vitaminreiches Speisezubereitung ausgedacht hatten.