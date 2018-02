Wenn Frau Nachbarin zum Stalker wird

Die Ausgangslage sieht so aus: Ein Haus, zwei Eigentumswohnungen. Im Erdgeschoss wohnt ein Ehepaar, im ersten Stock wohnt ebenfalls ein Ehepaar.

Als das Paar im ersten Stock vor zwei Jahren einzog, sah zunächst noch alles nach einer guten Nachbarschaft aus. Man half sich, wenn es beispielsweise darum ging, Brennholz zu holen oder kleinere Arbeiten zu erledigen – auch ein neues Bett wurde gemeinsam aufgebaut.

Irgendwann kippte die Stimmung. Die 50-jährige Frau im Erdgeschoss befand: Über ihr ist eindeutig zu viel Krach. Schnell störte alles, was von oben kam: Radio zu laut. Fernseher zu laut. Die Dinge begannen sich hochzuschaukeln: Die Beschwerdeführerin begann Buch zu führen. Schrieb auf, wann sie sich wovon gestört fühlte. Schnell wurde die nächste Eskalationsstufe erklommen: Es hagelte Anzeigen. Mehrere Verfahren liefen zeitweise gleichzeitig. Immer wieder musste die Polizei anrücken.

Die Aktenberge im Gericht begannen beachtliche Formen anzunehmen, ein Zivilverfahren nahm seinen Anfang. Streit ohne Ende. Dass jetzt auch der Strafrichter ins Spiel kam, lag an einem Vorfall im vergangenen Sommer: Am letzten Juni-Wochenende wurde die 50-Jährige nach eigenen Angaben von der Bewohnerin über ihr mit „Ziege“ und „blöde Kuh“ beleidigt.

Die vermeintliche Beleidigerin streitet das vehement ab: „Ich spreche sie nie an“, gibt sie als Angeklagte zu Protokoll. Letztlich gehe es der 50-Jährigen mit all den Vorwürfen lediglich um eines: „Die macht das nur, um uns zu ärgern!“

Einig sind sich die Parteien letztlich nur in einem: Das Haus ist extrem hellhörig. Eine bessere Dämmung kommt für die Erdgeschoss-Bewohner seltsamerweise nicht in Frage – ebenso wenig wie ein Auszug. Statt dessen herrscht so etwas wie Kriegszustand.

Die als Zeugin geladene 50-Jährige kleidet diesen Zustand in Worte – und vergaloppiert sich gehörig dabei. Sie spricht von „unmenschlicher Lautstärke“, das Verhalten der ungeliebten Nachbarn sei „einfach widerlich“.

Der Auftritt kommt alles andere als gut an. Von einem „starken Belastungseifer“ spricht die Staatsanwaltschaft und auch dem Gericht platzt der Kragen. Die 50-Jährige benehme sich gegenüber den Nachbarn „wie ein Stalker“, wird Strafrichter Bernhard Böhm deutlich.

Auch mit dem richterlichen Hinweis, dass die Familie über ihr keinen Radau macht, sondern vielleicht einfach nur ihr normales Leben lebt, scheint der Frau auch nichts anfangen zu können – für sie ist jedes Geräusch wohl automatisch eine Ruhestörung. Durch kommt sie mit ihrem Feldzug gegen die Nachbarn aber nicht: Das Verfahren endet mit einem Freispruch.