Wenn die Wasserwacht-Übung zum Ernstfall wird

Die Wasserwacht-Ortsgruppe Volkach hat eine neue alte Vorsitzende: Sylvia Voit wurde in der Hauptversammlung einstimmig wieder gewählt. Ihr Stellvertreter wird in den nächsten vier Jahren abermals Daniel Holzheid sein, der der Ortsgruppe auch als Arzt fachlich beratend zur Seite steht. Als weiterer Stellvertreter wurde Moritz Ewald in seinem Amt bestätigt.

Marco Adamek, der bisherige stellvertretende Technische Leiter, wurde zum Nachfolger des nicht mehr angetretenen bisherigen Technischen Leiters Michael Göttemann gewählt, Christoph Elter zu seinem Stellvertreter.

Im Amt des Gerätewarts wurde Christian Gürsching einstimmig bestätigt. Andreas Ebert wurde erneut einstimmig für das Amt des Jugendleiters bestimmt. Den Posten seines Stellvertreters übernahm Jan Dotterweich von der nicht mehr angetretenen Fiona Kaiser. Sie wird dem Vorstand als Schriftführerin angehören.

Bis zur Belastungsgrenze

Besonders der Rückblick auf die vergangenen vier Jahre zeigt die stetigen Verbesserungen in der Arbeit der Wasserwacht Volkach, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Gruppe Volkach, als Teil des Bayerischen Roten Kreuzes, nimmt neben ihren Hauptaufgaben, der Schwimmausbildung und der Rettung vorm Ertrinken, noch weitere Aufgaben wahr. So gab es neben den Schwimmkursen für Kinder in den vergangenen Jahren mehrfach Schwimmkurse für Flüchtlinge, um diesen sowohl die Integration zu erleichtern, als auch deren Sicherheit zu gewährleisten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Jugendarbeit. Zum wöchentlichen Training erscheinen regelmäßig zwischen 60 und 70 Kinder und Jugendliche. Das Ziel ist nicht die reine Vermittlung von Schwimmkenntnissen, sondern auch die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und der Spaß an der Arbeit im Roten Kreuz. Deswegen machen die Jungen und Mädchen gemeinsam Ausflüge, fahren ins Zeltlager, nehmen an Turnieren teil oder tanzen in der Wasserdisco.

Auch die technische Ausstattung der Wasserwacht kann sich sehen lassen und ist auf dem neusten Stand – fördernden Mitgliedern und Spendern sei Dank.

Fünf bis zehn Alarmierungen im Jahr

Bei den zwischen fünf bis zehn Alarmierungen pro Jahr sowie den zahlreichen Übungen, wird dieses Material teilweise bis zur Belastungsgrenze genutzt. Zu Jahresbeginn veranstaltete die Ortsgruppe Volkach eine Eisrettungsübung für ihre Wasserretter und Rettungstaucher bei gerade einmal ein Grad Wassertemperatur, um Mensch und Material an Extremsituationen zu „gewöhnen“. Ausgerechnet am Tag der Übung kam es tatsächlich zu zwei Eisrettungsalarmierungen.

Dies zeigte den Aktiven, wie wichtig deren Arbeit ist und wie schnell ein Übungsszenario Realität werden kann.