Wenn der Druck immer größer wird

Sie lieben ihren Beruf. Aber nicht die Begleitumstände. „Der Druck ist manchmal einfach zu groß“, sagt Kerstin Wenzel. Rund 35 000 Überstunden haben sich in der Klinik Kitzinger Land angehäuft. Die Hoffnung, diese Überstunden irgendwann abbauen zu können, liegt praktisch bei Null. „Ich bin schon froh, wenn der Anrufbeantworter am Wochenende mal nicht blinkt“, sagt die Pflegerin in der Chirurgie. Dann weiß sie: Heute muss sie mal nicht einspringen.

Pressetermin in der Klinik Kitzinger Land: Vier Frauen sitzen am Tisch im Büro des Personalrates. Vier Frauen, die ihren Beruf gerne ausüben. Vier Frauen, die sich politische Veränderungen sehnlichst wünschen.

„Die Situation spitzt sich immer weiter zu“, bedauert Personalrätin Barbara Leder. Etwa 130 Pflegerinnen arbeiten in der Klinik, viele davon in Teilzeit. Es werden kaum noch neue Kräfte eingestellt – obwohl sie dringend benötigt würden und im eigenen Haus ausgebildet werden. Etwa 20 junge Menschen fangen Jahr für Jahr eine Ausbildung zur Pflege- und Gesundheitskraft in Kitzingen an. „Fünf bis sechs scheiden allerdings pro Jahrgang aus“, bedauert Larissa Conrad. Sie hat durchgehalten, ist im dritten Lehrjahr und möchte gerne übernommen werden. Die Mutter ist schon Krankenschwester an der Klinik, ihr macht die Arbeit auch jede Menge Spaß. „Aber derzeit sind alle Stellen besetzt“, bedauert Personalratsvorsitzende Leder. „Im Moment wird niemand übernommen.“

Dabei ist der Pflegenotstand in aller Munde. Alle Parteien haben sich vor der Bundestagswahl zu Wort gemeldet, versprochen, sich des Themas anzunehmen. Mittlerweile ist es wieder ruhig geworden. „Die Politik ist jetzt aber wirklich gefragt“, sagt Hildegard Krüger. Und die müsse sich schnell bewegen. „Lange geht das nicht mehr so“, prophezeit die Pflegekraft, die seit zwei Jahren in der Neurologie eingesetzt ist.

Seit 29 Jahren übt Hildegard Krüger den Pflegeberuf aus. Die guten Seiten sieht sie nach wie vor: „Man hat mit Menschen zu tun, kann helfen, jeder Tag ist anders.“ Andererseits ist der Druck immer größer geworden. Die Dienstpläne werden nie eingehalten, weil immer jemand krank wird. Und ein einziger Kranker reicht schon, um die Pläne wieder über den Haufen zu werfen. Dann kann es sein, dass am Sonntagmorgen wieder mal das Telefon klingelt. Und die notwendige Erholung ist dahin.

„Natürlich springen wir ein, die Kollegen machen das ja auch“, berichtet sie. „Aber auf Dauer macht das einen körperlich und seelisch fertig“, sagt sie – und ihre Kolleginnen nicken. Zumal die Arbeit am Patienten aufwändiger geworden ist. Die Verweildauer ist kürzer, die Arbeit anspruchsvoller. Oft sind es Menschen am Ende ihres Lebens, die gepflegt werden müssen. Für die notwendige Arbeit mit den Angehörigen, für ein gutes Wort, für Gespräche – für all das bleibt zu wenig Zeit.

Außerdem findet es Kerstin Wenzel schlimm, dass mittlerweile auch die Patienten zunehmend spüren, dass das Pflegepersonal unter Druck ist.

150 Überstunden haben sich bei Kerstin Wenzel angesammelt – obwohl sie in Teilzeit arbeitet. Bei Hildegard Krüger sind es 120. Bei ihrem alten Arbeitgeber hatte sie die Arbeitszeit schon mal auf 80 Prozent reduziert. „Damit ich in der Praxis bei 100 Prozent rauskam.“

An fünf von sieben Tagen kommen die Beschäftigten in der Klinik Kitzinger Land nicht pünktlich aus dem Gebäude, berichtet Personalratsvorsitzende Barbara Leder. An erholsame Pausen sei schon lange nicht mehr zu denken. „Ich esse lieber abends, da habe ich dann meine Ruhe“, bestätigt Kerstin Wenzel. Wie lange sie die Belastung noch durchhält, kann Hildegard Krüger nicht sagen. „Wir können den Akku halt viel zu selten richtig aufladen“, bedauert sie. „Aber unsere Körper sind auch keine Maschinen.“

Larissa Conrad weiß um all die Probleme – und hat sich trotzdem für den Beruf entschieden. „Die Arbeit ist abwechslungsreich, die Kollegen hilfsbereit.“ Nur schade, dass zu wenig Zeit für ausführliche Instruktionen und Anweisungen bleibt. „Das passiert oft zwischen Tür und Angel, weil die Kollegen kaum Zeit haben“, bedauert sie. Auch bei ihr sind schon 30 Überstunden aufgelaufen. „Dabei sollte man als Azubi gar keine haben“, sagt Barbara Leder.

Die Situation in der Klinik Kitzinger Land ist kein Einzelfall. Die Problematik ist in ganz Deutschland die gleiche. Und müsse deshalb schleunigst angepackt werden. Ihrem Arbeitgeber machen die vier Frauen keinen Vorwurf. Der könne die Vorgaben aus der Politik nur so gut es eben geht umsetzen. Eine Lösung könne nur in einer Umstrukturierung des Systems und einer anderen Finanzierung liegen. Dafür wollen die Beschäftigten in der Klinik Kitzinger Land auch weiterhin kämpfen – und so lange ihren Dienst verrichten, so gut es eben geht.

Interview zum Thema mit ver.di Gewerkschaftssekretär Stefan Kimmel

