Weiterer Lebensmittelmarkt wird kritisch gesehen

(shi) Eine Probebeleuchtung an Teilbereichen der Stadtmauer hat am Dienstagabend der Mainbernheimer Stadtrat während seiner Sitzung begutachtet. Die Fassadenstrahler könnten künftig entsprechend einem am 1. Juni vorgestellten Lichtkonzept die Türme der Stadtmauer in den Blickpunkt rücken. Wie Bernd Lippert und Michael Pohlkötter von der Firma Delsana aus Schwarzenbach erklärten, seien oben an den Türmen Spots angebracht mit gerichtetem Licht nach unten. Die seitlichen Fassadenstrahler streuten das Licht breiter und würden die Struktur und Unebenheiten des Mauerwerks stärker hervorheben. Lichtstärke und der Winkel der Strahler entsprachen noch nicht ganz der Planung, da die Fassadenstrahler nur provisorisch angebracht waren. Falls sich die Stadt für eine Anschaffung der Strahler entscheidet, würden auch seitliche Sichtblenden angebracht. Die sollen verindern, dass das Licht zur Straße hin streut und Passanten und Autofahrer geblendet werden.