Weitere Weiche für Hort wird gestellt

Wenn der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag, 24. Oktober, ab 18 Uhr dem Vorschlag der Verwaltung folgt, wird der Bezirksverband Unterfranken der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ab dem Schuljahr 2018/2019 die Trägerschaft für den Schülerhort übernehmen. Der Vorschlag ist das Ergebnis einer Ausschreibung, an der der Bezirksverband teilgenommen hat.

Leistungsfähigkeit nachgewiesen

Laut Verwaltung hat der Bewerber als Betreiber verschiedener Kindertagsstätten und Horte in Unterfranken seine Leistungsfähigkeit nachgewiesen. Er hat ein pädagogisches Konzept vorgelegt, das auch die Zusammenarbeit mit der Siedlungsschule vorsieht, der der Hort angegliedert ist. Auch alle weiteren Aspekte wie Öffnungs- und Schließzeiten oder die Übernahme des Personals sind berücksichtigt.

Start zum neuen Schuljahr

Damit dürfte der Weg zur Betreuung der bis zu 75 Schüler zwischen sechs und zehn Jahren durch die AWO frei sein. Bis zum Schuljahresbeginn 2018 soll der Neubau im Schulzentrum im Stadtteil Siedlung fertig sein. Das wird derzeit umgebaut und erweitert. Im Zuge der Baumaßnahmen wird ein Gebäude errichtet, in das die Mensa und die verlängerte Mittags- und Hausaufgabenbetreuung der Grundschule sowie im ersten Stock der neue Schülerhort einziehen sollen.

Ablösung

Der wird dann den seit 2003 bestehenden Hort ablösen, der derzeit von der Stadt selbst geführt wird und der sich im ehemaligen Youth-Club in den Marshall Heights untergebracht ist. Der Hort ist für 60 Plätze ausgelegt. 57 sind besetzt.

Für beide Kitzinger Schulen

Gedacht ist die Betreuungseinrichtung für die Schüler der beiden Kitzinger Grundschulen. In die Grundschule Kitzinger Siedlung gehen derzeit 343 Schüler, in die St. Hedwig-Schule in der Innenstadt und deren Außenstelle in Sulzfeld 373. Da der Weg aus der Innenstadt zum neuen Hort zu weit ist, wird der künftige Träger auch für die Organisation der Beförderung der Schüler zuständig sein.

Noch eine Baustelle

Bis es soweit ist, sind die Bauarbeiter dran. Der insgesamt rund 10,6 Millionen Euro teure Umbau und die Erweiterung der Grund- und Mittelschule Kitzingen-Siedlung sind in vollem Gange. Los ging es mit dem ersten Spatenstich im März mit den Tiefbauarbeiten. Die Rohbauarbeiten und die Räumung des Innenhofs folgten. Die technischen Gewerke, also Heizung, Elektro und Sanitär und anderes, sind in den Sommerferien gestartet. Die Schule wird erweitert und umgebaut. Küche, Mensa und Schülerhort neu gebaut.

Am Ende wird auch die in die Jahre gekommene Sporthalle abgerissen und neu gebaut. Geplant ist derzeit, dass bis zum Schuljahresbeginn 2018/2019 die Bauarbeiten auf dem Schulgelände laufen. Danach schließt sich der Neubau der Schulturnhalle an.