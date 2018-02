Weitere Bauplätze in Sommerach

Möglichst schnell umsetzen möchte die Gemeinde Sommerach das Baugebiet Südlich der Volkacher Straße 3. In der Ratssitzung am Montagabend präsentierte Dipl. Ing. Martina Wieland vom Würzburger Architektenbüro Röschert die Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange. Ihren Ausführungen zufolge wurden im Zuge des Beteiligungs- und Auslegungsverfahrens acht Stellungnahmen mit Hinweisen und sieben mit Einwänden abgegeben. Die damit verbundenen Änderungen oder Ergänzungen des Bebauungsplanes wurden diskutiert und schließlich als Satzung beschlossen.

Zwei Abschnitte

Das Vorhaben südlich der Volkacher Straße 3 wird in zwei Abschnitten durchgeführt. Für Teil 1 des Bauprojektes erwarb die Gemeinde Sommerach 28 288 Quadratmeter Fläche. Auf diesem Areal werden im Zuge des Umlegungsverfahren 36 Bauplätze mit einer Größe von 654 Quadratmeter (28 Bauplätze) und 624 Quadratmeter (8) entstehen. Laut Wieland wird die Ausschreibung der Bauarbeiten umgehend erfolgen. Bis Sommer 2018 soll das Bauprojekt abgeschlossen sein, so die Ingenieurin.

Die weiteren Themen:

• Einstimmig erfolgte die Auftragsvergabe der Bauarbeiten für den Gehwegausbau entlang der Schwarzacher Straße. Vier Unternehmen offerierten laut Bürgermeister Elmar Henke ein Angebot. Die Auftragssummen bewegten sich zwischen 111 510 und 69 912 Euro. Letztgenanntes Angebot legte die Firma Hoch- und Tiefbau Müller aus Gerolzhofen vor. Sie wird die Arbeiten bis zum 31. August dieses Jahres erledigen. Ebenfalls in Auftrag gegeben wurde die Installation von vier Leuchtkörpern in diesem Straßenabschnitt. Der Auftrag über 7650 Euro ging an die Unterfränkische Überlandzentrale (ÜZ).

• Für den neu geplanten Parkplatz am Knotenpunkt „Engelsberg“ legte die Unterfränkische Überlandzentrale (ÜZ) für die Beleuchtung ein Angebot in Höhe von 3808 Euro vor. Die Räte stimmten der Ausführung zum Angebotspreis zu.

• Weiterhin aktuell ist die Parkregelung im Dorfkern. So befassten sich die Räte mit der Anordnung einer befristeten Parkregelung für den Altort für 2017. Für 2017 wird die Verkehrs- und Parkregelung wie folgt angeordnet: Das Parkverbot im Ortskern gilt für die Zeit vom 6. Mai bis einschließlich 1. November und zwar von Samstag (ab 14 Uhr) bis Sonntag (20 Uhr) und an Feiertagen von 11 bis 20 Uhr. Ausgenommen bleibt der Durchgangsverkehr sowie die Nutzung der Behindertenparkplätze. Auf Vorschlag der Verwaltung wird die Kontrolle der Anordnung der Gemeinde auf die Kommunale Verkehrsüberwachung Dettelbach übertragen. Für alle Verkehrsteilnehmer, so Henke, wird die Zone auf 30 km/h empfohlen. Die Räte stimmten der Regelung zu.