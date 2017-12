Die Spraydose, mit der sie am Schweinfurter Matthias-Grünewald-Ring 23 am Montagabend hantiert haben, hatten das neunjährige Mädchen und der Zehnjährige aus einer Garage gestohlen. Und damit fröhlich Betonflächen in und um die Tiefgarage besprüht. Schaden: rund 1000 Euro.