Weinhotel mit „abgespeckter“ Version am Start

Dritter Anlauf für das Weinhotel- und Tagungshotel an den Volkacher Erlachhöfen: Das rund 20 Millionen Euro teure Projekt der Römmert Wein- und Ferienland GmbH (Waldkrainburg) kommt laut Bürgermeister Peter Kornell vermutlich am 18. September erneut in den Stadtrat, allerdings mit einem geänderten Bauantrag.

Mit knapper Mehrheit durchgefallen

„Der Investor hat sich noch nicht den Mut nehmen lassen“, sagte Kornell mit Blick auf die überraschende Ablehnung der Pläne am 31. Juli im Gremium. Da war das Projekt – als Bauvoranfrage – mit hauchdünner Mehrheit (10:9) durchgefallen. Ein Jahr zuvor hatte es eine breite Mehrheit gefunden, allerdings damals noch am Standort der Gebäude des Weinguts Römmert am Erlachhof 1.

Warum die Planung auf dem gegenüberliegenden Grundstück auf wenig Gegenliebe bei zehn Stadträten stieß, war in der Juli-Sitzung nicht ganz klar geworden. Dass der eigentliche Bauantrag fälschlicherweise als Bauvoranfrage auf den Tisch kam, nahm möglicherweise manch einer als Anlass zu Ablehnung.

Standort in Weinbergen bleibt

Sicher laut Kornell ist aber, dass es bei dem zuletzt umstrittenen Standort bleibt: „Das Weinhotel soll in den Weinbergen bleiben.“ Die Planung auf dem Areal werde allerdings etwas „abgespeckt“, so Kornell auf Anfrage.

Der Bürgermeister steht weiter hinter dem Weinhotel, das nach bisheriger Planung 109 Zimmer, Tagungsräume für bis zu 130 Leute anbieten und rund 60 Arbeitsplätze schaffen soll. Daneben würde ein großzügiger Spa-Bereich vor allem Wellness-Gäste an den Volkacher Ortsrand ziehen. Es sei die „richtige Investition für Volkach“ und werde das Thema Weintourismus nachhaltig unterstützen, betont Kornell.

Anwohner sehen Konfliktpotenzial

Das Projekt von Investor Peter Heidecker hat nicht nur eine gastronomische Seite. Im Untergeschoss des dreistöckigen Gebäudes würde nach bisheriger Planung neben einer Tiefgarage auch die Produktion des Weinguts Römmert untergebracht, das auf dem gegenüberliegenden Grundstück in seiner bisherigen Form erhalten bliebe.

Gegenwind kam zuletzt von einigen Nachbarn in den Erlachhöfen. Vor allem Winzer, die hier ihre Betriebe haben, sorgen sich wegen möglicher Konflikte mit dem Hotel und dessen Gästen. Beispielsweise Maschinenlärm bei Nacht oder das Spritzen von Pflanzenschutzmitteln könnten zu Problemen mit den Hotelbetreibern führen, argumentierten manche Anlieger. Die ließen sich ihre Sorgen auch nicht von Heideckers Zusage nehmen, die „vom Weinbau ausgehenden Emissionen zu dulden“ und diese Auflage der Stadt ins Grundbuch eintragen zu lassen.

Macht Verkehr Probleme?

Interessant am Rande: Bei der ersten Vorstellung des Projekts, damals noch auf dem Gelände des Weinguts, gab's nur zwei Gegenstimmen – und das, obwohl auch hier die Weinberge recht nahe liegen. Dieses Konfliktpotenzial kam kaum zur Sprache. In der Sitzung ging es den Kritikern vor allem um eine deutliche Zunahme des Verkehrs in der Sackgasse an den Erlachhöfen, der die Straße überfrachten werde und auch zu Parkproblemen führen könne.