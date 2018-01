Weinbaureise durchs Frankenland

(gkr) An einem magischen Ort des Weines hoch über Frickenhausen starteten Regierungspräsident Paul Beinhofer, der Präsident des Fränkischen Weinbauverbands, Artur Steinmann und die Fränkische Weinkönigin Silena Werner die Weinbaureise. Im Fokus standen die Jubiläen des fränkischen Weintourismuskonzepts „Franken-Wein.Schöner.Land!“, das es seit zehn Jahren gibt, und die Gästeführer Weinerlebnis Franken, die seit 20 Jahren unterwegs sind. Besucht wurden auch das Weingut und Hotel Meintzinger in Frickenhausen, die Weinbar der Brauns und das Weinbistro „Mainwein“ in Volkach (Foto mit GWF-Geschäftsführer Paul Ritter, rechts), das Weingut Glaser in Nordheim und der „Bocksbeutel mit Aussicht“ – die Aussichtsplattform im Großlangheimer Kiliansberg.