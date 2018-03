Weinbaubetrieb baut in Hoheim

Ein Hoheimer Winzer plant den Neubau eines Weinbau-Wirtschaftsgebäudes in dem Kitzinger Stadtteil. Die Pläne auf einem Grundstück in der Nähe der Ziegelbergstraße sehen auch eine Kellerwirtschaft, Vinothek und ein Probierraum vor. Die Bauvoranfrage für das Projekt ist in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Bauausschusses des Kitzinger Stadtrats auf einhellige Zustimmung gestoßen (13 zu null Stimmen). Hoheims Ortssprecher Dieter Pfrenzinger warb für das Vorhaben des Winzers, der in der dritten Generation Weinbau in Hoheim betreibt. Er sieht darin einen „Aufwind in Hoheim“, auch wenn er sagte: „Ein Winzer macht noch kein Weinfest.“ Immerhin könnte der Kitzinger Stadtteil so wieder zu einem gastronomischen Betrieb kommen, der schmerzlich vermisst wird. Wie Christian Pohl vom Bauamt sagte, soll auf dem rund 1300 Quadratmeter großen Grundstück in der Nähe des Sportplatzes eine knapp acht Meter hohe Wirtschaftshalle entstehen. Daneben sollen ein Verkaufsraum, ein Probenraum oder Vinothek und Freisitzmöglichkeiten für die Besucher entstehen. Wie Pohl weiter sagte, ist das Vorhaben genehmigungsfähig, auch wenn es im Außenbereich angesiedelt ist. Weinbau sei wie andere Bereiche der Landwirtschaft privilegiert. Das heißt, Betriebsgebäude können auch da errichtet werden, wo normalerweise nicht gebaut werden darf. Das sei in Hoheim der Fall. Zudem sei das Grundstück ausrechend erschlossen, Ver- und Entsorgung sind gesichert. Die Verwaltung sieht laut Pohl keine Hindernisse für das Vorhaben, allerdings muss der Antragsteller für Ausgleichsflächen sorgen. Das sei bei Vorhaben im Außenbereich mit einer Größe über 800 Quadratmeter vorgeschrieben und mit der Unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt) abzustimmen. Die Abstimmung ging klar aus. „Das ist eine Bereicherung für Kitzingen und den Stadtteil Hoheim“, sagte Oberbürgermeister Siegfried Müller am Ende. Der Investor könne jetzt weiterplanen.