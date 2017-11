Wein für Clowns

(ela) Das Weingut von Egon Schäffer in Escherndorf hat die Klinik-Clowns beschenkt. Seine Kunden und Weinfans würden ihn immer nach den Würzburger Klink-Clowns fragen, die Kinder in den Würzburger und Schweinfurter Kliniken aber auch Seniorenwohnheime besuchen, wie es in einer Mitteilung heißt. Anschließend gibt der eine oder andere gern etwas in die dort aufgestellte Spendenbox. Egon Schäffer stockt die Spendensumme auf und so sind inzwischen 1000 Euro zusammengekommen. Clown Jojo bedankt sich bei Egon Schäffer für seine Unterstützung der Würzburger KlinkClowns (www. lachtraenen.de).