Weihnachtsessen: Von einfach bis ausgetüftelt

Heiligabend bedeutet für viele vor allem eines: Stress. Drei Stunden vor der Bescherung noch die letzten Geschenke zusammenschustern; versuchen, Ruhe zu bewahren. Wenigstens für das Essen braucht es keinen zündenden Spontaneinfall mehr. Schließlich kommt in alter Tradition alle Jahre wieder das Gleiche auf den Tisch – oder etwa nicht? Wir haben im Landkreis nachgefragt.

Eher zweitrangig ist für Landrätin Tamara Bischof die Frage, was es an Heiligabend zu essen gibt. „In meiner Kindheit waren wir Geschwister mit meinem Vater in der Kirche. Meine Mutter hat währenddessen zu Hause alles vorbereitet.“ Wenn es nach dem Gottesdienst im VW zurück nach Römmelsdorf ging, ein Dörfchen mit sieben Häusern in den Haßbergen, dann waren alle total gespannt auf die Geschenke. „Das Essen war Nebensache. Es gab belegte Brote, das hat schon gepasst.“ Zumal damit umso schneller die Geschenke ausgepackt werden konnten. „Danach hat unsere Großfamilie stundenlang Memory und Monopoly gespielt, es war herrlich.“

Später, als „kleine Familie“ mit Ehemann Rainer und Tochter Sabrina, hat sich ein neues Ritual ergeben: Jedes Jahr fahren die Drei im Landkreis in eine andere Kirche zum Gottesdienst – mal evangelisch (sie), mal katholisch (er). Diesmal ist Prichsenstadt dran: Tochter Sabrina ist gespannt, wie Pfarrer Erich Eyßelein die Feier gestaltet. „Davor oder danach gibt es Essen, das diskutieren wir derzeit noch“, verrät die Landrätin.

Was es gibt, ist ebenfalls noch ungewiss: Kalbsschnitzel oder Sauerbraten, lautet die Frage. „Sicher ist nur, dass Rainer kocht. Ihm macht das richtig Freude.“ Klar ist außerdem, dass es bei den Bischofs an Heiligabend weder Gans noch Ente gibt, „dafür gibt es andere Tage“. Ein paar Jahre habe es an Heiligabend Kartoffelsalat und Würstchen gegeben, ihr habe auch das gefallen. „Wie gesagt: Mir ist das Essen nicht so wichtig. Sondern das Zusammensein, die Zeit mit der Familie“.

Was es an Heiligabend zu essen gibt – darauf ist der Kitzinger Oberbürgermeister Siegfried Müller selbst gespannt. „Bei uns im Haus wohnen mein Sohn Manuel und Schwiegertochter Anja. Wir sind eingeladen, da lasse ich mich beim Essen gerne überraschen.“ Ansonsten sei man „recht traditionell unterwegs“, sagt der 61-Jährige: Vor der Bescherung werden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen, richtig schön mit Klavierbegleitung übrigens.

Am ersten Feiertag kommen dann die Söhne Manuel und Christian mit Familie zu den Müllers, und dann freuen sich alle auf das traditionelle Essen: Lende in Blätterteig mit Pilzrahmsoße. Am zweiten Feiertag schließlich ist großer Familientreff: Insgesamt 42 Personen treffen sich dann zum Essen in Hörblach. „Das machen wir seit Jahren so.“

Wenn Müller an seine Kindheit denkt, ist eines unvergessen geblieben: „Wir Kinder mussten nachmittags schlafen, damit meine Mutter ungestört den Baum schmücken und die Geschenke einpacken konnte“. Das Wohnzimmer sei tabu gewesen, der Beginn der Bescherung mit einem Glöckchen eingeläutet worden. „Das Essen hat gewechselt. Einmal gab es einen Karpfen, der zuvor in unserer Wanne rumgeschwommen ist. Aber Fisch war noch nie so meins.“

Julia Then, die Leiterin der Kitzinger Tourist-Information, und ihre Familie pflegen hinsichtlich des Weihnachtsessens ebenfalls keinen festen Brauch. „Wir überlegen uns vorher, worauf wir Lust haben“, erzählt sie. So werde in diesem Jahr Spießbraten auf den Tellern dampfen; es gab auch schon Lende mit Spätzle oder Pute. Stets von ihrer Mutter für die ganze Familie zubereitet.

Um den Nachtisch kümmert sich dann allerdings Julia Thens Mann, denn er ist Konditor. „Wahrscheinlich wird er heuer Heinerle und Lebkuchen machen“, sagt sie. „Das ist zwar ein Haufen Arbeit, aber immer super lecker.“

Hört man, was bei der Kitzinger Familie Workman aufgetischt wird, liegt auch dort der Gedanke an einen Haufen Arbeit nicht fern: Süßkartoffeln, Erbsen, Karotten, Preiselbeeren, Klöße, Truthahn. „Ich fange schon am Vortag mit den Vorbereitungen an“, erzählt Hildegard Workman. Unter anderem mit der Füllung für das Fleisch. Die sei wie ein Semmelkloßteig mit Salbei und Kräutern, Stangensellerie und gehobelten Karotten. Typisch amerikanisch eben. Hildegards Mann Harold kommt aus den Vereinigten Staaten und dort ist dieses Essen Tradition.

In den USA wird es jedoch erst am 25. serviert, da der erste Weihnachtstag eine größere Rolle spielt als der Heiligabend. „Wir sind am ersten Feiertag aber meist eingeladen, deshalb machen Harold und ich es seit Jahren am 24.“, erzählt die 67-Jährige.

Amerikanische Sitte bei den Workmans; deutsch-arabische Weihnacht in den beiden Kitzinger AWO-Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Hackbraten und orientalischen Reis gibt's bei den Jungs aus der vollstationären Gruppe, um die sich die Erwachsenen rund um die Uhr kümmern. „Die Jugendlichen helfen zwar beim Kochen, aber gerade beim Hackbraten werden die Betreuer doch die Hauptaufgabe übernehmen“, erzählt Einrichtungsleiter Alexander Lunau.

Anders bei den zehn jungen Männern aus der zweiten Wohngruppe, die nur noch tagsüber beaufsichtigt werden: Sie kochen selbst. „Wahrscheinlich gibt es etwas Arabisches, das sie an ihre Heimat erinnert“, vermutet Lunau. Gerne bereiteten die Jungs Bolani zu – Teigtaschen, die etwa mit Lauch oder gestampften Kartoffeln gefüllt werden.

Stampfkartoffeln sind auch das Stichwort, wenn es um das Heiligabendessen im Erich Kästner Kinderdorf Mainbernheim geht. Dazu gibt es Sauerkraut und Bratwurst. „Die Kinder wollen es immer genauso haben“, sagt Leiterin Nicola Prantl. „Sie kennen es einfach nicht anders.“ Nur eines ist neu in diesem Jahr: Zum ersten Mal stehen auch Falafel auf dem Tisch, Bällchen aus pürierten Kichererbsen. Die vegetarische Variante. „Da passen wir uns dem heutigen Zeitgeist an“, so Prantl.

Ihr Essen angepasst haben auch die 30 Schwestern der Communität Casteller Ring – an ihre Gäste. „Wir möchten ihnen gerne eine Abwechslung bieten“, sagt Leiterin Schwester Ruth Meili. Deshalb gibt es jedes Jahr etwas anderes. Geliefert wird das Essen aus der Casteller Schlossküche: Heuer Kürbis-Apfel-Suppe mit einer Schinken-Käse Platte und Rohkost.

„Wir Schwestern haben an Heiligabend aber kein gemeinsames Essen“, erzählt die Leiterin weiter. Einige würden sich zu den Gästen setzen, andere nach den Gottesdiensten erst mit den Besuchern sprechen.

Nächstes Jahr werde die Communität über Weihnachten jedoch keine Gäste empfangen, damit die Mitarbeiter der Gästehäuser das Fest mit ihren Familien feiern können. Die Schwestern werden ihr Abendessen selbst kochen. „Wir werden sonst immer von der Zentralküche im Schloss beliefert“, erklärt Schwester Ruth. „Das wird bestimmt spannend, wenn jede dann ihre Rezepte und Geheimtipps rausholt“, ist sie sicher.