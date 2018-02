Weihnachten mitten im Juni für die Feuerwehr

„Zwar sind es noch sechs Monate bis Weihnachten, aber wir bekommen heute schon ein großes Geschenk“, sagte Rödelsees Bürgermeister Burkhard Klein am Montagabend im Gemeinderat zur Überlassung eines Löschgruppenfahrzeugs für den Katastrophenschutz durch die Bundesrepublik an die Feuerwehr in Fröhstockheim.

Der Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung für das 240 000 Euro teure, allradgetriebene Fahrzeug vom Typ Daimler-Benz Atego 1323 mit dem Landkreis Kitzingen als Vertreter des Bundes stimmte der Rat einstimmig zu.

Mehr Pflichten

Klein erinnerte jedoch daran, dass es nicht damit getan sei, „dass wir jetzt ein neues Fahrzeug in Fröhstockheim haben, das dort kaum in die Garage passt“. Die am Feuerhaus anzubringenden Markierungen seien noch die geringste Pflicht, welche die Gemeinde mit der Überlassung eingehe. Seit 2001 hat die Fröhstockheimer Wehr bereits ein eigenes Löschgruppenfahrzeug der kleinsten Kategorie acht vom Typ Iveco und zwei Jahre später wurde ein Mannschaftsbus angeschafft.

Stärkere Zusammenarbeit der Feuerwehren

Vielmehr müssten die beiden Wehren der Gemeinde in Rödelsee und Fröhstockheim noch enger zusammenarbeiten, meinte Klein. Denn ebenso sei es Bestandteil der Vereinbarung, zwei Gruppen zu stellen, die am neuen Fahrzeug aus- und fortgebildet werden. Hier müsste sich auch Rödelsee einbringen, um dauerhaft die Anzahl an erforderlichen Personen zu haben. „Wir legen dadurch einen Grundstein für die Entwicklung unserer Feuerwehren vor Ort“, erklärte Klein und informierte, dass mit der Abholung des Fahrzeugs am 23. Juni eine öffentliche Vorstellung geplant sei. Die Einweihung werde zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Weitere Themen im Rat

• Bei ihren Kleinbaustellen nimmt die Gemeinde Rödelsee rund 2000 Euro in die Hand, um die öffentliche Toilette winterfest zu machen und dadurch eine ganzjährige Benutzung zu ermöglichen. Wasser sei letztens in den Dorfladen gelaufen, wodurch ein Schaden in Höhe von 1500 Euro entstanden sei. Ebenso wünsche sich Pächter Oliver Soldner eine kleine Hebebühne, um Einkaufswagen und Getränke nicht über die Rampe schieben zu müssen.

• Dem Rat stinkt das rücksichtslose Verhalten einiger Leute, die Schutt und Abfälle am Häckselplatz der Gemeinde oder an anderen dafür nicht vorgesehenen Stellen wild entsorgen. Gegen diese illegalen Entsorger könne man mit einer entsprechenden Anzeige tätig werden, erinnerte Klein. Dann könnten Bußgelder von bis zu 1000 Euro verhängt werden.

• Der Gemeinderat befürwortete einstimmig die Bauanträge zum Neubau eines Einfamilienhauses im Fröhstockheimer Weg sowie für Sanierung und Umbau eines bestehenden Wohnhauses in ein Zwei-Familien-Wohnhaus in der Bachgasse.

• Zwei Lösungen für das Naturbecken „Im Grund“ stellte Bürgermeister Burkhard Klein dem Rat vor. Die Architekten von Baurconsult aus Haßfurt hatten anstelle des Teichs einen offenen Graben für 7500 Euro als bevorzugte Variante oder eine komplette Verrohrung für 13 000 Euro vorgeschlagen. Der Rat stimmte für die günstigere, doch einfacher zu handhabende Lösung, aber diskutierte zudem darüber, dass ein Abfluss des Wassers gewährleistet sein müsse.